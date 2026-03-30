CHP'den Özkan Yalım kararı! İstifa etmezse ihraç edilecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplanacak. Kritik toplantının ana gündemi, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve otel odasında belediyede görevli genç bir kadınla basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım olacak. Partililerin ihraç edilmesini istediği Özkan Yalım'dan Özgür Özel'in de istifasını isteyeceği, kabul etmemesi halinde ise Yalım'ın ihraç edileceği öğrenildi.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 07:26
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 08:10

'li Uşak Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma soruşturma kapsamında geçen cuma Ankara'da gözaltına alındı. Özkan Yalım'ın otelde 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadınla yakalanması ise siyasetin gündeme oturdu. Otel kaydı bulunmayan genç kadının belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlendi. Ayrıca S.A. adlı kadın hakkında da gözaltı kararı verildiği ve başkanın iki yasak ilişkisinden biri olduğu öğrenildi.

CHP'den Özkan Yalım kararı! İstifa etmezse ihraç edilecek

CHP'den Özkan Yalım kararı! İstifa etmezse ihraç edilecek

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve parti içinde ihraç edilme talepleriyle karşı karşıya kaldı.
Özkan Yalım, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
Yalım, otelde 21 yaşındaki bir Uşak Belediyesi çalışanı kadınla birlikte yakalandı.
CHP MYK'nın ana gündemi Özkan Yalım'ın durumu olacak.
Parti içinden Özkan Yalım'ın ihraç edilmesi yönünde talepler yükseliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yalım'dan istifasını isteyeceği, istifa etmezse ihraç edileceği belirtildi.
CHP'den Özkan Yalım kararı! İstifa etmezse ihraç edilecek

CHP'DE KRİTİK MYK

Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün kritik bir toplantı gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 13.30'da Merkez Yönetim Kurulu () toplanacak.

CHP'den Özkan Yalım kararı! İstifa etmezse ihraç edilecek

ANA GÜNDEM ÖZKAN YALIM

MYK’nın ana gündemi ise rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanıyla basılan Özkan Yalım olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım genç sevgililerine belediyeden para yağdırmış! Şoke eden maaş kıyağı

PARTİLİLER TEPKİLİ

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; Özgür Özel ilk başta “özel hayat” diyerek savunduğu Özkan Yalım hakkında parti içinden “İhraç edilsin” talepleriyle karşı karşıya kaldı. MYK üyelerinin büyük bölümünün Özkan Yalım’ın ihraç edilmesini istediği öğrenildi. CHP’li üyelerin “Yalım’ı sırtımızda bir kambur gibi taşıyamayız” diyerek Özel’e baskı yaptığı ifade edildi.

CHP'den Özkan Yalım kararı! İstifa etmezse ihraç edilecek

İSTİFA ETMEZSE İHRAÇ EDİLECEK

Bunun üzerine Özgür Özel’in de Yalım’ın istifasını isteyeceği, istifa etmezse partiden ihraç edileceği kaydedildi.

CHP'den Özkan Yalım kararı! İstifa etmezse ihraç edilecek

ÖZKAN YALIM KİMDİR?

1969 yılında Uşak'ın Esme ilçesinde dünyaya gelen Özkan Yalım, lise mezunudur. Siyasi kariyeri öncesinde iş adamı olarak tanınan Yalım, uluslararası nakliyat, lojistik ve akaryakıt sektöründe yurt içi ve yurt dışında ticari faaliyetlerde bulundu.

25, 26 ve 27. dönemde Uşak Milletvekilli seçildi. 26. Dönemde Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çok iyi düzeyde Fransızca ve Bulgarca bilen Yalım, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın işletmelerine ortak operasyon: Çok sayıda dijital materyale el konuldu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın serveti dudak uçuklattı! Hepsini şoförüne devretmiş
