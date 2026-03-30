CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma soruşturma kapsamında geçen cuma Ankara'da gözaltına alındı. Özkan Yalım'ın otelde 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadınla yakalanması ise siyasetin gündeme oturdu. Otel kaydı bulunmayan genç kadının belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlendi. Ayrıca S.A. adlı kadın hakkında da gözaltı kararı verildiği ve başkanın iki yasak ilişkisinden biri olduğu öğrenildi.

CHP'den Özkan Yalım kararı! İstifa etmezse ihraç edilecek

HABERİN ÖZETİ CHP'den Özkan Yalım kararı! İstifa etmezse ihraç edilecek CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve parti içinde ihraç edilme talepleriyle karşı karşıya kaldı. Özkan Yalım, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Yalım, otelde 21 yaşındaki bir Uşak Belediyesi çalışanı kadınla birlikte yakalandı. CHP MYK'nın ana gündemi Özkan Yalım'ın durumu olacak. Parti içinden Özkan Yalım'ın ihraç edilmesi yönünde talepler yükseliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yalım'dan istifasını isteyeceği, istifa etmezse ihraç edileceği belirtildi.

CHP'DE KRİTİK MYK

Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün kritik bir toplantı gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 13.30'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak.

ANA GÜNDEM ÖZKAN YALIM

MYK’nın ana gündemi ise rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanıyla basılan Özkan Yalım olacak.

PARTİLİLER TEPKİLİ

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; Özgür Özel ilk başta “özel hayat” diyerek savunduğu Özkan Yalım hakkında parti içinden “İhraç edilsin” talepleriyle karşı karşıya kaldı. MYK üyelerinin büyük bölümünün Özkan Yalım’ın ihraç edilmesini istediği öğrenildi. CHP’li üyelerin “Yalım’ı sırtımızda bir kambur gibi taşıyamayız” diyerek Özel’e baskı yaptığı ifade edildi.

İSTİFA ETMEZSE İHRAÇ EDİLECEK

Bunun üzerine Özgür Özel’in de Yalım’ın istifasını isteyeceği, istifa etmezse partiden ihraç edileceği kaydedildi.

ÖZKAN YALIM KİMDİR?

1969 yılında Uşak'ın Esme ilçesinde dünyaya gelen Özkan Yalım, lise mezunudur. Siyasi kariyeri öncesinde iş adamı olarak tanınan Yalım, uluslararası nakliyat, lojistik ve akaryakıt sektöründe yurt içi ve yurt dışında ticari faaliyetlerde bulundu.

25, 26 ve 27. dönemde Uşak Milletvekilli seçildi. 26. Dönemde Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çok iyi düzeyde Fransızca ve Bulgarca bilen Yalım, evli ve 3 çocuk babasıdır.