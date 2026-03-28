İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Yalım'ın olası bir operasyona karşı tüm mal varlığını şoförü Cihan Aras üzerine geçirdiği ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ise çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Yalım'ın devasa serveti deşifre oldu.

HABERİN ÖZETİ Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın serveti dudak uçuklattı! Hepsini şoförüne devretmiş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 11 şüpheli gözaltına alındı, operasyonda Yalım'ın mal varlığını şoförü üzerine geçirdiği MASAK raporuyla ortaya çıktı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 11 şüpheli, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın olası bir operasyona karşı mal varlığını şoförü Cihan Aras üzerine geçirdiği tespit edildi. MASAK raporunda, Yalım'ın şirketleri üzerinden yapılan işlemlerle birlikte toplam 34 araç ve 114 taşınmaza ulaşıldığı belirtildi. Yalım'ın, ortağı olduğu Yalım Petrol şirketindeki hisselerini şoförü Cihan Aras'a devri sırasında 24 milyon 625 bin TL'lik nakit çekim ve yatırma işlemiyle muvazaalı işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Yine Yalım'ın Yalımlar Tekstil Gıda Petrol şirketindeki hisse devri sırasında 9 milyon 500 bin TL tutarında benzer bir nakit trafiği oluşturduğu öğrenildi.

34 ARAÇ 114 TAŞINMAZ

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yalım adına kayıtlı 1 araç ve tam 31 taşınmaz bulunduğu tespit edilirken, şirketleri üzerinden yürütülen işlemler tabloyu daha da büyüttü. Yalım’ın muvazaalı şekilde şoförüne devrettiği şirketler de dahil edildiğinde toplam 34 araç ve 114 taşınmaza ulaşan devasa servete sahip olduğu öğrenildi.

24 MİLYONLUK MUVAZAALI İŞLEM

Raporda en dikkat çeken başlıklardan biri milyonluk hisse devirleri ve nakit trafiği oldu. Yalım’ın %90 ortağı olduğu Yalım Petrol şirketindeki hisselerini şoförü Cihan Aras’a devrettiği, devir sürecinde hesabından 24 milyon 625 bin TL’lik nakit çekim yapıldığı, aynı tutarın Cihan Aras tarafından aynı gün ve aynı şubede hesaba yatırılarak muvazaalı işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

Yine Yalım’ın %95 ortağı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol şirketindeki hisselerini de devrederken 9 milyon 500 bin TL tutarında benzer bir nakit çekme ve yatırma işlemi gerçekleştirildiği ve bu şekilde muvazaalı bir para trafiği oluşturulduğu öğrenildi. Tüm bu işlemlerin açıklamasında ise “hisse devri ödemesi” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

ŞOFÖRÜN ÜZERİNDEKİ TAŞINMAZLAR MERCEK ALTINDA

Yapılan muvazaalı hisse devirleri sonrası Yalım Petrol Ürünleri Tur. Oto. Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti adına kayıtlı 28 araç, 55 adet taşınmaz olduğu, Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürn. Tur. İnş. Nak. Haf. Taah. San. Tic. Ltd. Şti adına ise kayıtlı 5 araç, 28 taşınmaz bulunduğu, Yalım’ın üzerine olan 1 araç ve tam 31 taşınmaz ile birlikte toplamda 34 araç ve 114 taşınmaza ulaşıldığı öğrenildi.