Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 21 yaşındaki sevgilisiyle otel odasında yakalandı! Şoke eden görüntüler

Uşak Belediyesi'ne düzenlenen dev yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 11 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri Yalım'ın Ankara'da konakladığı lüks otele baskın yaptı. Yalım otelde iki sevgilisinden biri olduğu öne sürülen 21 yaşındaki belediye personeliyle birlikte yakalandı. İşte Yalım'ın kaldığı otele düzenlenen operasyonun görüntüleri...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve operasyonunda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 11 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Ankara’daki lüks otelde olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler Yalım'ı lüks otelde iki sevgilisinden biri olduğu öne sürülen 21 yaşındaki belediye personeliyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

“BAĞIŞ” ADI ALTINDA ŞAHSİ HESAPLARINA PARA TOPLANMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 2025/239999 sayılı soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi’ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 27 Mart 2026 sabahı düğmeye basıldı. Uşak, Ankara ile Kocaeli’nde eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı, dosyadaki iddialar ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Soruşturma dosyasına göre belediye ihalelerinde mükerrer faturalar kesilerek oluşan farkların rüşvet olarak alındığı, ihale verilecek şirketlere Belediye Başkanı’nın aile fertlerine ortaklık verilmesi yönünde baskı yapıldığı ve bu yolla sistematik şekilde menfaat sağlandığı tespit edildi. Yine belediye başkan yardımcılarının “bağış” adı altında şahsi hesaplarına para topladığı, belediyeye getirilen nakit paraların makbuzsuz şekilde özel kaleme teslim edilerek zimmete geçirildiği iddiaları da dikkat çekti.

21 YAŞINDAKİ ÇALIŞANLA YAKALANDI

Operasyonun en çarpıcı anı ise Ankara’da yaşandı, Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın lüks otelde yakalandığı ve gözaltı sırasında yanında 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadın bulunduğu tespit edildi. Otel kaydı bulunmayan genç kadının belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenirken, söz konusu ismin başkanın iki yasak ilişkisinden biri olduğu ve hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Dosyada yer alan MASAK raporlarında yolsuzluğa karışan şüphelilerin hesaplarında kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı para hareketleri, yoğun nakit giriş-çıkışları ve yurtdışı transferler tespit edildiği, bu finansal hareketlerin şüphelilerin gelir ve mesleki profilleriyle uyumsuz olduğu kaydedildi. Tanık ve müşteki beyanlarının teknik ve mali verilerle örtüştüğü, belediye yöneticilerinin eğlence mekanlarındaki harcamalarını “temsil ve ağırlama gideri” adı altında belediye bütçesine yansıttıkları hususları da soruşturma dosyasına girdi.

TÜM MAL MARLIĞINI ŞOFÖRÜNE DEVRETMİŞ

Başkan Yalım’ın olası bir operasyona karşı mal varlığını 2025 yılı içerisinde şoförüne devrettiği, bazı kişilerin belediyede çalışıyormuş gibi gösterilerek maaş ve sigorta ödemelerinin belediye üzerinden yapıldığı ve bir iş insanından araç talebinin karşılanmaması üzerine ilgili iş yerine yüksek miktarda ceza kesildiği yönündeki iddialar da soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Öte yandan dikkat çeken bir diğer gelişme ise yerel yönetimlerde son dönemde gündeme gelen benzer iddialar oldu. Geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Bolu Belediye Başkanı’nın da bir belediye çalışanı ile yasak ilişki yaşadığı ve bu nedenle açılan bir şantaj dosyasında müşteki-sanık konumuna düştüğü kamuoyuna yansımıştı. Adli süreçlere yansıyan bu gelişmeler belediyelerdeki etik ve denetim tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

