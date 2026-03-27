Uşak Belediye Başkanı hangi partiden? Özkan Yalım neden gözaltına alındı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Uşak Belediyesi’ne sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kişi ve şirketlerden rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde Uşak, Ankara ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Yalım’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan gece saatlerinde Muğla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Marmaris Belediyesi’nde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı kamu görevlilerinin bu işlemler karşılığında maddi çıkar sağladığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye içerisindeki bazı yöneticilerin belirledikleri personel aracılığıyla usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten menfaat elde ettiği öne sürüldü.
29 Aralık 1969 tarihinde Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Köylüoğlu Köyü’nde doğan Özkan Yalım, eğitimci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Uşak’ta tamamlayan Yalım, 1985’te Eşme Lisesi’nden mezuniyet aldı. 1990 yılında Belçika’ya giderek uluslararası ticari tecrübe edinen Yalım, 1993’ten itibaren uluslararası taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet göstermeye başladı. 25., 26. ve 27. dönem milletvekilliği yapan Yalım, daha sonra CHP’den Uşak Belediye Başkanı seçildi.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Uşak Belediyesi tarafından firmalara verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak ortaya çıkan farkın rüşvet olarak tahsil edildiği, ihale kapsamında kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı’nın aile üyelerine şirket ortaklığı payı verilmemesi halinde ihalenin ilgili firmalara verilmeyeceği yönünde baskı kurularak menfaat sağlandığı iddia edildi. Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spor’a yardım ve bağış adı altında şahsi hesaplarına yüklü miktarda para topladıkları, Belediye Başkanı Yalım’ın makamına bağış gerekçesiyle nakit paraların getirildiği ve makbuz kesilmeden özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiğinin aktarıldığı belirtildi.