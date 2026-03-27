Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Uşak Belediye Başkanı hangi partiden? Özkan Yalım neden gözaltına alındı?

Özkan Yalım hakkında verilen gözaltı kararı, arama motorlarında en fazla sorgulanan konular arasına girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen soruşturma kapsamında, mali suç iddiaları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Uşak Belediye Başkanı’nın da aralarında yer aldığı 11 kişi gözaltına alındı. Peki, Uşak Belediye Başkanı hangi siyasi partiden? Özkan Yalım hangi gerekçeyle gözaltına alındı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 09:16

Uşak Belediyesi’ne sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kişi ve şirketlerden aldığı iddiası üzerine yürütülen çerçevesinde Uşak, Ankara ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Yalım’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan gece saatlerinde Muğla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Marmaris Belediyesi’nde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı kamu görevlilerinin bu işlemler karşılığında maddi çıkar sağladığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye içerisindeki bazı yöneticilerin belirledikleri personel aracılığıyla usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten menfaat elde ettiği öne sürüldü.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınması ve aynı gün Muğla Marmaris Belediyesi'nde de imar usulsüzlükleriyle ilgili soruşturma başlatılması haberin ana konusunu oluşturmaktadır.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kişi ve şirketlerden rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Operasyonlar Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Muğla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Marmaris Belediyesi'nde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlatıldı.
Uşak Belediyesi'nde ihalelerde mükerrer faturalandırma yoluyla rüşvet alındığı ve firma sahiplerine baskı kurularak menfaat sağlandığı iddia edildi.
Belediye başkan yardımcılarının şahsi hesaplarına bağış adı altında para topladıkları ve bu paraların zimmete geçirildiği öne sürüldü.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM KİMDİR?

29 Aralık 1969 tarihinde Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Köylüoğlu Köyü’nde doğan Özkan Yalım, eğitimci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Uşak’ta tamamlayan Yalım, 1985’te Eşme Lisesi’nden mezuniyet aldı. 1990 yılında Belçika’ya giderek uluslararası ticari tecrübe edinen Yalım, 1993’ten itibaren uluslararası taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet göstermeye başladı. 25., 26. ve 27. dönem milletvekilliği yapan Yalım, daha sonra CHP’den Uşak Belediye Başkanı seçildi.

ÖZKAN YALIM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Uşak Belediyesi tarafından firmalara verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak ortaya çıkan farkın rüşvet olarak tahsil edildiği, ihale kapsamında kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı’nın aile üyelerine şirket ortaklığı payı verilmemesi halinde ihalenin ilgili firmalara verilmeyeceği yönünde baskı kurularak menfaat sağlandığı iddia edildi. Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spor’a yardım ve bağış adı altında şahsi hesaplarına yüklü miktarda para topladıkları, Belediye Başkanı Yalım’ın makamına bağış gerekçesiyle nakit paraların getirildiği ve makbuz kesilmeden özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiğinin aktarıldığı belirtildi.

ETİKETLER
#rüşvet
#soruşturma
#gözaltı
#Özkan Yalım
#Uşak Belediyesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.