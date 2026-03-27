Uşak Belediyesi’ne sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kişi ve şirketlerden rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde Uşak, Ankara ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Yalım’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan gece saatlerinde Muğla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Marmaris Belediyesi’nde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı kamu görevlilerinin bu işlemler karşılığında maddi çıkar sağladığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye içerisindeki bazı yöneticilerin belirledikleri personel aracılığıyla usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten menfaat elde ettiği öne sürüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Uşak Belediye Başkanı hangi partiden? Özkan Yalım neden gözaltına alındı? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınması ve aynı gün Muğla Marmaris Belediyesi'nde de imar usulsüzlükleriyle ilgili soruşturma başlatılması haberin ana konusunu oluşturmaktadır. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kişi ve şirketlerden rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Operasyonlar Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Muğla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Marmaris Belediyesi'nde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlatıldı. Uşak Belediyesi'nde ihalelerde mükerrer faturalandırma yoluyla rüşvet alındığı ve firma sahiplerine baskı kurularak menfaat sağlandığı iddia edildi. Belediye başkan yardımcılarının şahsi hesaplarına bağış adı altında para topladıkları ve bu paraların zimmete geçirildiği öne sürüldü.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM KİMDİR?

29 Aralık 1969 tarihinde Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Köylüoğlu Köyü’nde doğan Özkan Yalım, eğitimci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Uşak’ta tamamlayan Yalım, 1985’te Eşme Lisesi’nden mezuniyet aldı. 1990 yılında Belçika’ya giderek uluslararası ticari tecrübe edinen Yalım, 1993’ten itibaren uluslararası taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet göstermeye başladı. 25., 26. ve 27. dönem milletvekilliği yapan Yalım, daha sonra CHP’den Uşak Belediye Başkanı seçildi.

ÖZKAN YALIM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Uşak Belediyesi tarafından firmalara verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak ortaya çıkan farkın rüşvet olarak tahsil edildiği, ihale kapsamında kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı’nın aile üyelerine şirket ortaklığı payı verilmemesi halinde ihalenin ilgili firmalara verilmeyeceği yönünde baskı kurularak menfaat sağlandığı iddia edildi. Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spor’a yardım ve bağış adı altında şahsi hesaplarına yüklü miktarda para topladıkları, Belediye Başkanı Yalım’ın makamına bağış gerekçesiyle nakit paraların getirildiği ve makbuz kesilmeden özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiğinin aktarıldığı belirtildi.