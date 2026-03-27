Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Uşak Belediye Başkanı gözaltına alındı! Şoke eden detay: Tüm mal varlığını şoförüne devretmiş

Uşak, Ankara ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonlar kapsamında aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 kişi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Savcılık operasyonun detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamada Yalım'ın olası bir operasyondan korunmak amacıyla 2025 yılında tüm mal varlığını şoförünün üzerine geçirdiğinin tespit edildiği bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 07:56
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 08:37

Uşak, Ankara ve Kocaeli'nde rüşvet operasyonunun düğmesine basıldı. Operasyon kapsamında, aralarında CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da yer aldığı toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramlar yapılıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

TÜM MAL VARLIĞINI ŞOFÖRÜNE DEVRETMİŞ

Operasyonlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulundu. Savcılık düzenlenen rüşvet operasyonunda Yalım'ın olsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan şahsa devrettiği bildirildi.

KonuDetay
Operasyonun Başladığı İllerUşak, Ankara, Kocaeli
Operasyonun AdıRüşvet Operasyonu
Gözaltına Alınan Şüpheli Sayısı11
Gözaltına Alınan Önemli KişiCHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım
AramalarŞüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılıyor.
Savcılık Açıklamasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Mala El Konulma İhtimali ve ÖnlemÖzkan Yalım, olumsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimaline karşı tüm mal varlığını 2025 yılında şoförü Cihan Aras'a devretti.
Operasyonun Gerekçesi ve Detayları (Savcılık Beyanları)
  • Uşak Belediyesi'nin şirketlere verdiği ihalelerde mükerrer faturalandırma ve rüşvet alınması.
  • Yeni kurulacak işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine ortaklık payı verilmesi yönünde baskı ve menfaat temini.
  • Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spor'a yardım/bağış adı altında kişisel hesaplarına para toplaması.
  • Belediye Başkanı'nın makamına bağış adı altında gelen paraların zimmete geçirilmesi.
  • Belediye yöneticilerinin eğlence mekanlarındaki harcamalarının belediye bütçesinden temsil/ağırlama gideri olarak ödenmesi.
  • Özkan Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A.'yı yüksek maaşlı kadroda işe alması, ancak fiilen çalışmaması ve Yalım Garden Tesisleri'ndeki personellerin belediye kadrosunda gösterilerek sigorta primlerinin belediyeden ödenmesi.
  • Özkan Yalım'ın iş insanı E.A.'dan belediyeye araç talebi, reddedilmesi üzerine E.A.'nın AVM'sinin mühürlenmesi ve para cezası kesilmesi.
SuçlamalarRüşvet, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma
Elde Edilen Bulgular
  • Şüpheliler arasında yoğun HTS (iletişim trafiği) ve ortak baz kayıtları.
  • MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketleri, mal varlığı alımları, nakit işlemler, yurt dışı transferler.
  • Şüphelilerin finansal işlemlerinin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profilleri arasında uyumsuzluk.
  • Tanık ve müşteki beyanlarının teknik ve mali verilerle uyumu.
Operasyon Tarihi27.03.2026

SAVCILIK OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklama şu şekildedir:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği, belediye başkan yardımcılarının Uşak Spora yardım/bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları, belediye başkanı Özkan Yalım'ın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği, belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların temsil / ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği, Özkan YALIM'ın yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan ARAS’a devrettiği, Özkan YALIM’ın gönül ilişkisi bulunan A.A isimli şahsı 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak şahsın fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait olan Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği, Özkan Yalım'ın iş insanı olan E.A’dan belediyeye 10 adet araç istediği ancak E.A'nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları üzerine 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçları yönünden başlatılan soruşturmada;

Müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili şahıslar arasında yoğun HTS (iletişim trafiği) ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu, şüpheli şahısların gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup;

Bu değerlendirmeler doğrultusunda 27.03.2026 tarihinde şüphelilerin bulundukları Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

ETİKETLER
#Irtikap
#Ihaleye Fesat Karıştırma
#Rüşvet Operasyonu
#Özkan Yalım
#Uşak Belediyesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.