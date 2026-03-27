Uşak, Ankara ve Kocaeli'nde rüşvet operasyonunun düğmesine basıldı. Operasyon kapsamında, aralarında CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da yer aldığı toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramlar yapılıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Uşak Belediye Başkanı gözaltına alındı! Şoke eden detay: Tüm mal varlığını şoförüne devretmiş Uşak, Ankara ve Kocaeli'nde rüşvet operasyonu başlatıldı ve bu kapsamda aralarında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Uşak, Ankara ve Kocaeli'nde düzenlendi. Toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da bulunuyor. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılıyor.

TÜM MAL VARLIĞINI ŞOFÖRÜNE DEVRETMİŞ

Operasyonlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulundu. Savcılık düzenlenen rüşvet operasyonunda Yalım'ın olsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan şahsa devrettiği bildirildi.

Konu Detay Operasyonun Başladığı İller Uşak, Ankara, Kocaeli Operasyonun Adı Rüşvet Operasyonu Gözaltına Alınan Şüpheli Sayısı 11 Gözaltına Alınan Önemli Kişi CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Aramalar Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılıyor. Savcılık Açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mala El Konulma İhtimali ve Önlem Özkan Yalım, olumsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimaline karşı tüm mal varlığını 2025 yılında şoförü Cihan Aras'a devretti. Operasyonun Gerekçesi ve Detayları (Savcılık Beyanları) Uşak Belediyesi'nin şirketlere verdiği ihalelerde mükerrer faturalandırma ve rüşvet alınması.

Yeni kurulacak işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine ortaklık payı verilmesi yönünde baskı ve menfaat temini.

Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spor'a yardım/bağış adı altında kişisel hesaplarına para toplaması.

Belediye Başkanı'nın makamına bağış adı altında gelen paraların zimmete geçirilmesi.

Belediye yöneticilerinin eğlence mekanlarındaki harcamalarının belediye bütçesinden temsil/ağırlama gideri olarak ödenmesi.

Özkan Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A.'yı yüksek maaşlı kadroda işe alması, ancak fiilen çalışmaması ve Yalım Garden Tesisleri'ndeki personellerin belediye kadrosunda gösterilerek sigorta primlerinin belediyeden ödenmesi.

Özkan Yalım'ın iş insanı E.A.'dan belediyeye araç talebi, reddedilmesi üzerine E.A.'nın AVM'sinin mühürlenmesi ve para cezası kesilmesi. Suçlamalar Rüşvet, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma Elde Edilen Bulgular Şüpheliler arasında yoğun HTS (iletişim trafiği) ve ortak baz kayıtları.

MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketleri, mal varlığı alımları, nakit işlemler, yurt dışı transferler.

Şüphelilerin finansal işlemlerinin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profilleri arasında uyumsuzluk.

Tanık ve müşteki beyanlarının teknik ve mali verilerle uyumu. Operasyon Tarihi 27.03.2026

SAVCILIK OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklama şu şekildedir:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği, belediye başkan yardımcılarının Uşak Spora yardım/bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları, belediye başkanı Özkan Yalım'ın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği, belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların temsil / ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği, Özkan YALIM'ın yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan ARAS’a devrettiği, Özkan YALIM’ın gönül ilişkisi bulunan A.A isimli şahsı 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak şahsın fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait olan Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği, Özkan Yalım'ın iş insanı olan E.A’dan belediyeye 10 adet araç istediği ancak E.A'nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları üzerine 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçları yönünden başlatılan soruşturmada;

Müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili şahıslar arasında yoğun HTS (iletişim trafiği) ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu, şüpheli şahısların gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup;

Bu değerlendirmeler doğrultusunda 27.03.2026 tarihinde şüphelilerin bulundukları Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."