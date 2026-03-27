Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İsrail'de askeri kriz: Çare bulmazsak ordu çökecek

Bir yanda ateşkese rağmen Gazze'de katliam yapan, diğer yandan İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'de ordunun yükü artınca kriz ortaya çıktı. Personel açığı nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu, zorunlu askerlik süresini uzatacaklarını açıkladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ise "Çözüm bulmazsak ordu çökecek" uyarısında bulundu.

İsrail'de askeri kriz: Çare bulmazsak ordu çökecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 04:50
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 04:54

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordudaki personel açığı nedeniyle askerlik süresini uzatacaklarını söyledi.

İsrail'de askeri kriz: Çare bulmazsak ordu çökecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordudaki personel açığını kapatmak amacıyla askerlik süresini uzatacaklarını duyurdu.
Netanyahu, Hamursuz Bayramı'ndan sonra zorunlu askerlik yasasını ve hizmet süresinin uzatılmasını gündeme getireceklerini belirtti.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, personel krizine çözüm bulunmazsa ordunun çökeceği uyarısında bulundu.
İsrail ordusunun 8 bini muharip olmak üzere 15 bin asker açığı olduğu açıklandı.
Askerlik süresinin 36 aya çıkarılması tartışılıyor.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu güvenlik kabinesi toplantısında İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek." sözlerine yanıt verdi.

Netanyahu, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı'ndan sonra zorunlu askerlik yasasını ve hizmet süresinin uzatılmasını gündeme getireceklerini ifade etti.

Dışişleri ve Savunma Komitesi hukuk danışmanının Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askere alınmasıyla alakalı zorunlu askerlik yasasında gevşeme yapılmasına karşı çıkmasına atıfla Netanyahu, "Onun görevi tavsiyede bulunmak ancak kararları biz veriyoruz." dedi.

Kabine Sekreteri Yossi Fox da Zamir'e Hamursuz Bayramı'nın hemen ardından zorunlu askerlik yasası ile hizmet süresinin uzatılmasını bir arada değerlendireceklerini taahhüt etti.

15 BİN ASKER AÇIĞI VAR

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Efi Defrin, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun halihazırda 8 bini muharip olmak üzere 15 bin asker açığı olduğunu kaydetti.

İsrail'de askeri kriz: Çare bulmazsak ordu çökecek

"ÇÖZÜM BULMAZSAK ORDU ÇÖKECEK"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in toplantıda, İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek, "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." dediği aktarılmıştı.

İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu yetkilileri de Gazze Şeridi'nin yarısının işgal altında tutulmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan yeni yerleşimlerin güvenliğinin sağlanmasına dikkati çekerek, buna bağlı artan personel ihtiyacına işaret etmiş, "Görev sayısı artarken asker sayısı azalıyor." ifadesini kullanmıştı.

ASKERLİK SÜRESİ 36 AYA ÇIKABİLİR

İsrail'de Haredilerin askerlikten muaf tutulup tutulmayacağına ilişkin tartışmalar etrafında çıkarılması planlanan yeni zorunlu askerlik yasası siyasi krize neden olmuş, Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları uzun süre İsrail meclisinde oylamalara katılmayı reddetmişti.

İsrail'de 18 yaşına gelen her erkek 32 ay, kadınlar ise 24 ay zorunlu askerlik hizmeti yapıyor. Ülkede askerlik süresinin 36 aya çıkarılması tartışılıyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
