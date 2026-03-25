Trump hem 'barış' diyor hem binlerce asker gönderiyor! İran yeniden 'kandırılmak' istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın sürekli değişen söylemleri son günlerde 'barış' açıklamalarıyla devam ediyor. Trump, İran ile müzakere yolunda olduklarını durumun olumlu seyrettiğini aktardı. Tahran yönetimi tarafından reddedilen bu açıklamalara ek olarak İranlıların ABD liderine güvenmediğinin de altı çizildi.

ABD basınından Axios'un haberine göre, İranlı yetkililer, ABD ile barış görüşmelerinde arabuluculuk yapmaya çalışan ülkelere, Başkan Trump tarafından iki kez kandırıldıklarını ve 'bir daha kandırılmak istemediklerini' iletti.

Trump yönetimi, Pakistan'ın başkenti İslamabad şehrinde yüz yüze barış görüşmelerinin başlaması için istekli. Fakat ABD ve İsrail, İran ile müzakereler sürerken saldırdığı için endişeler son bulmuyor. Üstelik ABD bunu ikinci kez yaptı. Geçen yıl haziran ayında da nükleer görüşmeler sırasında ABD'nin desteğiyle İsrail 12 günlük saldırılar düzenledi.

''BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ÖNERİSİ SADECE BİR HİLE''

İranlı yetkililer, arabulucu ülkeler olan Pakistan, Mısır ve Türkiye'ye, ABD'nin askeri hareketlerinin ve Trump'ın büyük çaplı asker takviyesi gönderme kararının, barış görüşmeleri önerisinin sadece bir hile olduğu yönündeki şüphelerini artırdığını söyledi.

Trump yönetimi için bu askeri yığınak, ABD'nin kötü niyetle müzakere ettiği anlamına gelmiyor; aksine, müzakere yapma konusunda ciddi olduğunun bir işareti. Müzakereleri başlatma çabaları, Pentagon'un askeri operasyonlar ve planlama konusunda verdiği emirlerde şu ana kadar herhangi bir değişikliğe yol açmadı.

Önümüzdeki günler ve haftalarda, birkaç savaş uçağı filosu ve binlerce asker dahil olmak üzere daha fazla takviye gücünün Orta Doğu'ya ulaşması bekleniyor. Bir Beyaz Saray yetkilisi, kara harekatının bir seçenek olduğunu ancak Trump'ın henüz bir karar vermediğini vurguladı.

İRAN'IN HARK ADASI'NA 3 BİN KİŞİLİK HAVA İNDİRME BİRLİĞİ

Trump'ın 'barış' sözlerinin yanı sıra bir yandan da İran'a askeri yığınak devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, İran'a saldırılarda yaklaşık 3 bin kişilik hava indirme birliğini konuşlandırmayı değerlendirdiği, bu birliğin Hark Adası'na saldırıda da kullanılabileceği ileri sürüldü.

The New York Times gazetesinin ismi paylaşılmayan savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, yaklaşık 3 bin askerden oluşan muharebe birliğinin 82. Hava İndirme Tümenine bağlı olduğu aktarılan haberde, bu birliğin İran'ın Hark Adası'nı "ele geçirmek" için kullanılabileceği öne sürüldü.