SON DAKİKA!
25.03.2026

ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump 'anlaşma istiyorlar' dedi, Devrim Muhafızları müzakereye kapıyı kapattı!

ABD, İsrail, İran savaşı 26. gününde de aralıksız saldırılarla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sonuna doğru gelindiğini söyledi. ''Savaşı kazandık'' diyen Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini de ifade etti. Fakat İran tarafından gelen açıklamalar bu yönde değil. İran Devrim Muhafızları, ABD ile müzakere kapılarını kapattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, ''Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." açıklamasında bulundu. İran, çevre ülkelerde ABD üslerini enerji kaynaklarını hedef almaya devam ederken ABD basınından dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD basını, İran'ın Türkiye ve arabulucu ülkelere olası görüşmeler öncesi ABD'ye güvenmediğini ilettiğini kaydetti.

ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...

Tarih 08:28

'ABD'NİN 15 MADDELİK PLAN ÖNERİSİ' İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları sonlandırmak için 15 maddelik bir plan önerisinde bulunduğu ve bunun müzakereleri için de bir aylık geçici ateşkes teklif ettiği iddia edildi. 

Tarih 08:07

İRAN MÜZAKEREYE KAPIYI KAPATTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi. İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari konuya ilişkin açıklama yaptı.

Washington yönetimine seslenen Zülfikari, "Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." diye konuştu.

Tarih 06:50

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE DALGASI

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi. Misillemenin ardından hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.
 

Tarih 03:57

KUVEYT'TE YAKIT DEPOSUNA SALDIRI

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, insansız hava araçlarının (İHA) Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt deposunu hedef aldığını duyurdu. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını, hasar olduğunu söyleyen Racihi, yetkililerin derhal acil durum prosedürlerini uygulamaya koyduğunu, itfaiye ve ilgili birimlerin yangına müdahalesinin sürdüğünü aktardı.

 

Tarih 03:50

SUUDİ ARABİSTAN'A İHA VE FÜZELERLE SALDIRI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda düzenlenen 6 insansız hava aracı (İHA) ve bir balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Tarih 02:13

TAHRAN'DA ART ARDA PATLAMALAR

ABD-İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından kentin doğusunda dumanlar yükselirken İran hava savunma sistemlerinin aktif olduğu görüldü.


 

Tarih 01:51

IRAK'A İHA'LI SALDIRI

Irak'ın Erbil kentinde insansız hava araçlarıyla birden fazla noktaya saldırı düzenlendi, vurulan bir binada yangın çıktı
 

Tarih 01:33

İRAN'IN ÇEVRE ÜLKLERE SALDIRILARI SÜRÜYOR

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellediklerini açıkladı.

Tarih 01:10

İRAN FÜZE PARÇALARI İSRAİL'DE ÇOK SAYIDA KİŞİYİ YARALADI

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in merkezine yönelik misillemesinde füze parçalarının Tel Aviv çevresindeki bölgelere isabet etmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

