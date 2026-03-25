ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump 'anlaşma istiyorlar' dedi, Devrim Muhafızları müzakereye kapıyı kapattı!
ABD, İsrail, İran savaşı 26. gününde de aralıksız saldırılarla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sonuna doğru gelindiğini söyledi. ''Savaşı kazandık'' diyen Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini de ifade etti. Fakat İran tarafından gelen açıklamalar bu yönde değil. İran Devrim Muhafızları, ABD ile müzakere kapılarını kapattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ''Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." açıklamasında bulundu. İran, çevre ülkelerde ABD üslerini enerji kaynaklarını hedef almaya devam ederken ABD basınından dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD basını, İran'ın Türkiye ve arabulucu ülkelere olası görüşmeler öncesi ABD'ye güvenmediğini ilettiğini kaydetti.
ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...
'ABD'NİN 15 MADDELİK PLAN ÖNERİSİ' İDDİASI
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları sonlandırmak için 15 maddelik bir plan önerisinde bulunduğu ve bunun müzakereleri için de bir aylık geçici ateşkes teklif ettiği iddia edildi.
İRAN MÜZAKEREYE KAPIYI KAPATTI
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi. İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari konuya ilişkin açıklama yaptı.
Washington yönetimine seslenen Zülfikari, "Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." diye konuştu.
İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE DALGASI
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi. Misillemenin ardından hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.
KUVEYT'TE YAKIT DEPOSUNA SALDIRI
Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, insansız hava araçlarının (İHA) Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt deposunu hedef aldığını duyurdu. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını, hasar olduğunu söyleyen Racihi, yetkililerin derhal acil durum prosedürlerini uygulamaya koyduğunu, itfaiye ve ilgili birimlerin yangına müdahalesinin sürdüğünü aktardı.
SUUDİ ARABİSTAN'A İHA VE FÜZELERLE SALDIRI
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda düzenlenen 6 insansız hava aracı (İHA) ve bir balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
TAHRAN'DA ART ARDA PATLAMALAR
ABD-İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından kentin doğusunda dumanlar yükselirken İran hava savunma sistemlerinin aktif olduğu görüldü.
IRAK'A İHA'LI SALDIRI
Irak'ın Erbil kentinde insansız hava araçlarıyla birden fazla noktaya saldırı düzenlendi, vurulan bir binada yangın çıktı
İRAN'IN ÇEVRE ÜLKLERE SALDIRILARI SÜRÜYOR
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellediklerini açıkladı.
İRAN FÜZE PARÇALARI İSRAİL'DE ÇOK SAYIDA KİŞİYİ YARALADI
ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in merkezine yönelik misillemesinde füze parçalarının Tel Aviv çevresindeki bölgelere isabet etmesi sonucu 7 kişi yaralandı.