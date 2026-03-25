ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump 'anlaşma istiyorlar' dedi, Devrim Muhafızları müzakereye kapıyı kapattı!

ABD, İsrail, İran savaşı 26. gününde de aralıksız saldırılarla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sonuna doğru gelindiğini söyledi. ''Savaşı kazandık'' diyen Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini de ifade etti. Fakat İran tarafından gelen açıklamalar bu yönde değil. İran Devrim Muhafızları, ABD ile müzakere kapılarını kapattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, ''Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." açıklamasında bulundu. İran, çevre ülkelerde ABD üslerini enerji kaynaklarını hedef almaya devam ederken ABD basınından dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD basını, İran'ın Türkiye ve arabulucu ülkelere olası görüşmeler öncesi ABD'ye güvenmediğini ilettiğini kaydetti.

