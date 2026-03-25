Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail basını duyurdu! Trump'ın İran'la barış yolundaki 15 maddelik planı ortaya çıktı

İsrail kaynakları ABD'nin İran ile gerilimi azaltmak için Pakistan aracılığıyla 15 maddelik bir teklif sunduğunu öne sürdü. Teklif nükleer faaliyetlerin durdurulmasını, uranyum zenginleştirmesinin sonlandırılmasını, vekil güçlere desteğin kesilmesini içeriyor. Buna karşılık yaptırımların kaldırılması öngörülüyor. İran'ın isteksiz olabileceği belirtilirken, ABD'nin önce genel çerçeve anlaşması için baskı yapabileceği ifade edildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 09:39

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunda adını vermeyen İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, 'nin ile gerilimi sona erdirmek için 15 maddelik bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

İran'a saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a iletildiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı ileri sürüldü.

Haberde, İran'a saldırıalrın sonlandırılması için hazırlandığı öne sürülen planın maddelerine de yer verildi.

Planın, İran'ın nükleer kapasitesinin sonlandırılması, Tahran'ın nükleer silah elde etme girişiminde bulunmayacağına dair taahhütte bulunması, İsfahan, Natanz ve Fordo nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması gibi maddeler içerdiği ifade edildi.

Ayrıca, İran'ın ülkede uranyum zenginleştirme yapmaması, elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na devretmesinin istendiği iddia edildi.

ÇERÇEVE ANLAŞMA İÇİN BASKI YAPILABİLİR

İddialara göre, 'nı yeniden gemi trafiğine açılması, İran'ın füze programının menzili ve miktarı açısından sınırlandırılması, Tahran'ın bölgedeki "vekil güçlere desteğini" kesmesi gibi şartlar da bulunuyor.

Bunun karşılığında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması taahhüt ediliyor.

İsrailli kaynaklar, İran’ın teklifi kabul konusunda isteksiz olabileceğini belirtirken, ABD’nin önce genel çerçeve anlaşması için baskı yapıp detayları erteleyebileceği endişesini dile getirdi.

Orta Doğu'da karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken İran'ın müzakere sürecini ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff veya damadı Jared Kushner yerine Başkan Yardımcısı JD Vance ile yürütmek istediği iddia edildi.

