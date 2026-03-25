İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Uluslararası hukuk pratikte ölmüştür"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Batı'nın Gazze, Ukrayna ve İran'a yönelik saldırılar konusundaki tutumunu eleştirerek uluslararası hukukun işlevini yitirdiğini savundu. Arakçi, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in eleştirel açıklamalarına da destek verdi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 03:53
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 03:53

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ve ’in ülkesine yönelik saldırıları ve Batı dünyasının bu konudaki tutumuna tepki gösterdi. Arakçi, " pratikte ölmüştür. Bunun nedeni, Batı'nın Gazze ve Ukrayna konusunda uyguladığı çifte standartlar ve İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı konusundaki sessizliğidir" ifadelerini kullandı.

STEINMEIER'İN ELEŞTİRİLERİNE TAKDİR

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını ve Almanya hükümetinin bu konudaki tutumunu eleştiren sözlerini hatırlatan Arakçi, "Yine de, İranlılara yönelik ihlalleri kınadığı için Cumhurbaşkanı Steinmeier'i takdir etmek gerekir. Hukukun üstünlüğüne değer veren herkes sesini yükseltmelidir" dedi.

STEİNMEİER, İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI ELEŞTİRMİŞTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD ve İsrail’in İran yönelik saldırılarını ve Almanya hükümetinin bu konudaki tutumunu eleştirerek, "Uluslararası hukuk ihlallerini ihlal olarak adlandırmamak dış politikamızı daha inandırıcı hale getirmez. Bununla Gazze Savaşı'nda zaten uğraşmak zorunda kaldık. İran Savaşı'nda da bununla uğraşmak zorundayız çünkü bu savaş uluslararası hukuka aykırıdır. Bu savaş siyasi açıdan feci bir hatadır. Eğer savaşın amacı İran’ı nükleer bomba yolunda durdurmaksa, bu savaş gerçekten önlenebilir ve gereksiz bir savaştır" açıklamasında bulunmuştu.

