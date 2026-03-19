İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İsrail ve ABD'ye gözdağı! "Gücümüzün yalnızca küçük bir kısmını kullandık"

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Orta Doğu'da haftalardır gerilimli günler yaşanırken savaşın taraflarından kritik açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Son olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Arakçi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Arakçi, açıklamasında, "Altyapımıza yönelik İsrail saldırısına verdiğimiz karşılıkta, gücümüzün yalnızca küçük bir kısmını kullandık. Bu sınırlı tutumun tek nedeni, talep edilen gerilimi azaltma çağrısına saygı göstermemizdi. Altyapımız yeniden hedef alınırsa hiçbir kısıtlama olmayacak. Bu savaşın sona ermesi, sivil altyapımıza verilen zararın ele alınmasını gerektirir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Buşehr eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'taki gaz rafinerileri füze saldırısıyla hedef alınmıştı.

Söz konusu saldırının ardından misilleme düzenleyen İran, Katar'da dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisine ev sahipliği yapan Ras Laffan bölgesine yönelik füze saldırısı düzenlemişti.