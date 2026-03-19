ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth açıkladı: 20 günde İran'da 7 bin hedef vurduk

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları 20. gününde de devam ederken ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Kazanmak için savaştıklarını söyleyen Bakan Hegseth, bu savaşın, diğer savaşlara benzemediğini söyledi. 20 günde İran'da 7 bin hedefi vurduklarını ifade eden Hegseth, 11 denizaltının da imha edildiğini söyledi.
Savaşın ilk günden beri planlı bir şekilde ilerlediğini belirten Hegseth, ''İran yıllarca kaynaklarını halka değil füzelere ve tünellere aktardı. Vurduğumuz hedefler 7 bine ulaştı. İran’ın savunma üretim tesislerinin çoğunu doğrudan imha ettik. İran’ın nükleerini ortadan kaldırıyoruz. İran’ın gemilerini yok ettik.'' dedi.
Savaşı kazandıklarını söyleyen ABD'li Bakan, ''Onlara her gün daha büyük bir saldırı gerçekleştiriyoruz. Bugün İran'a en büyük saldırılardan biri gerçekleşecek. Yukarıdan ölüm ve yıkım yağacak.'' dedi.
İran'ın gittikçe güçsüzleştiğini öne süren Hegseth, ''İran'daki hedeflerimiz hiç değişmedi. İran'ın savunması tamamen imha edildi. İran'ı ezici güçle avlıyoruz, nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler" dedi.
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise "İran'a ait 120 gemi ve 144 uçağı imha ettik. İnanılmaz etkileyici bir odakla bunu yapıyor askerlerimiz. En büyük korkuları işlerini yapamamak. Çok fazla silahımız ve çok fazla hedefimiz var" diye konuştu.