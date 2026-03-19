Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth açıkladı: 20 günde İran'da 7 bin hedef vurduk

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'a saldırıların 20. gününde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Hegseth, İran'da bu güne kadar 7 bin hedefin vurulduğunu, diğer savaşlara benzemediğini söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise 120 gemi ve 144 uçağı imha ettiklerini açıkladı.

ABD Bakanı Pete Hegseth, son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Kazanmak için savaştıklarını söyleyen Bakan Hegseth, bu savaşın, diğer savaşlara benzemediğini söyledi. 20 günde İran'da 7 bin hedefi vurduklarını ifade eden Hegseth, 11 denizaltının da imha edildiğini söyledi.

HABERİN ÖZETİ

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik 20 gündür devam eden saldırılarda 7 bin hedefi vurduklarını ve İran'ın savunma üretim tesislerini imha ettiklerini belirtti.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, kazanmak için savaştıklarını ve bu savaşın diğer savaşlara benzemediğini söyledi.
Hegseth, 20 günde İran'da 7 bin hedefi vurduklarını ve 11 denizaltının imha edildiğini ifade etti.
İran'ın savunma üretim tesislerinin çoğunu doğrudan imha ettiklerini ve İran'ın nükleerini ortadan kaldırdıklarını belirtti.
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'a ait 120 gemi ve 144 uçağı imha ettiklerini söyledi.
Hegseth, müttefiklere 'nankör' suçlamasında bulundu ve İran'ın gittikçe güçsüzleştiğini öne sürdü.
Savaşın ilk günden beri planlı bir şekilde ilerlediğini belirten Hegseth, ''İran yıllarca kaynaklarını halka değil füzelere ve tünellere aktardı. Vurduğumuz hedefler 7 bine ulaştı. İran’ın savunma üretim tesislerinin çoğunu doğrudan imha ettik. İran’ın nükleerini ortadan kaldırıyoruz. İran’ın gemilerini yok ettik.'' dedi.

Savaşı kazandıklarını söyleyen ABD'li Bakan, ''Onlara her gün daha büyük bir gerçekleştiriyoruz. Bugün İran'a en büyük saldırılardan biri gerçekleşecek. Yukarıdan ölüm ve yıkım yağacak.'' dedi.

HEGSETH'TEN MÜTTEFİKLERE 'NANKÖR' SUÇLAMASI

İran'ın gittikçe güçsüzleştiğini öne süren Hegseth, ''İran'daki hedeflerimiz hiç değişmedi. İran'ın savunması tamamen imha edildi. İran'ı ezici güçle avlıyoruz, nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler" dedi.

GENELKURMAY BAŞKANI CAINE: 20 GEMİ VE 144 UÇAĞI İMHA ETTİK

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise "İran'a ait 120 gemi ve 144 uçağı imha ettik. İnanılmaz etkileyici bir odakla bunu yapıyor askerlerimiz. En büyük korkuları işlerini yapamamak. Çok fazla silahımız ve çok fazla hedefimiz var" diye konuştu.

