SON DAKİKA!
Abbas Arakçi, ABD'nin açıklamalarını Vietnam Savaşı dönemine benzetti! "Gerçeklik başka bir şey"

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik açıklamaları ile ilgili konuştu. ABD'nin açıklamalarını Vietnam Savaşı dönemine benzeten Arakçi, "ABD hükümeti bir şey söylüyor, gerçeklik ise başka bir şey" dedi.

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Orta Doğu'da savaşın ilk gününden itibaren gerilimli günler yaşanırken peşpeşe önemli açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Son olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

VİETNAM SAVAŞI DÖNEMİNE BENZETTİ

Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik açıklamalarını Vietnam Savaşı dönemine benzeterek eleştirdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD’liler, Vietnam’da yüzlerce asker hayatını kaybederken ve savaşın sonucu açıkça ortadayken, General William Westmoreland’ın ülkeye dönerek savaşın iyi gittiğini ve ABD’nin kazandığını söylemesini unutmadı" dedi.

ABD yönetiminin sahadaki gerçeklerle örtüşmeyen açıklamalar yaptığını belirten Arakçi, "Medya da cepheden verilen ve gerçekle örtüşmeyen o brifinglerin ‘Saat Beş Saçmalıkları’ olarak kötü bir üne kavuştuğunu unutmadı. Bugüne geldiğimizde aynı senaryo, farklı sahne. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth kürsüye çıkıyor ve verilen mesaj hala gerçeklikten kopuk. ABD hükümeti bir şey söylüyor, gerçeklik ise başka bir şey" dedi.

ABD’nin İran’ın askeri kapasitesine ilişkin açıklamalarını eleştiren Arakçi, "ABD’li yetkililer İran’ın hava savunmalarının imha edildiğini iddia ettiği anda bir F-35 tipi savaş uçağı vuruluyor. İran donanmasının etkisiz hale getirildiği açıklanırken USS Gerald R. Ford uçak gemisi geri dönüyor, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ise daha da uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Arakçi ABD'ye yönelik eleştirilerine, "Farklı bir dönem, ama aynı söylem: ‘Kazanıyoruz’" sözlerini ekledi.

VİETNAM SAVAŞI'NDAKİ "SAAT BEŞ SAÇMALIKLARI"

Vietnam Savaşı sırasında ABD askeri yetkilileri, Vietnam’ın Ho Chi Minh (savaş döneminde Saigon) şehrinde düzenli olarak basın toplantıları düzenliyordu. Genellikle ABD saati ile 17.00’de yapılan bu toplantılarda savaşın gidişatına ilişkin bilgiler paylaşılırken, açıklamaların sahadaki gerçeklerle örtüşmediği dikkat çekiyordu.

Cepheden gelen görüntüler ve bağımsız haberlerin bu açıklamalarla çelişmesi üzerine söz konusu brifingler gazeteciler nezdinde güvenilirliğini yitirdi. Bu nedenle basın mensupları, bu toplantıları alaycı bir şekilde "Saat Beş Saçmalıkları" olarak adlandırdı.

Zamanla bu ifade, savaş dönemlerinde kamuoyuna yapılan ve gerçeklikten uzak olduğu düşünülen resmi açıklamaları tanımlayan sembolik bir kavram haline geldi.

