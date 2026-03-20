İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan yeni mesaj: "Komşu ülkelerle savaş peşinde değiliz"

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Savaşın ilk gününden bu yana Orta Doğu'da gerilimli günler yaşanırken savaşın taraflarından peşpeşe kritik açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"KOMŞU ÜLKELERLE SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerle savaş peşinde değiliz. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bu anlaşmazlığı düşmanlar başlattı. ABD, dünyaya İran’ın nükleer silah peşinde olduğu ve toplu katliam başlatmak istediği yönünde algı oluşturuyor" dedi.

Pezeşkiyan, "ABD gazetecilerini İran’a göndersin ve meydanlar ile sokaklardaki kalabalığın yapay zeka olup görüntüsü olmadığını yerinde görsün" ifadelerini kullandı.