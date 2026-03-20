Mücteba Hamaney'den Türkiye'yi hedef alan saldırılar hakkında açıklama

İran lideri Mücteba Hamaney, Ramazan ve Nevruz Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, ülkesine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Mesajında, toplumsal birlik ve bütünlüğe dikkati çekip ülkesindeki yeni yılı "Ulusal Birlik ve Ulusal Güvenlik Gölgesinde Direniş Ekonomisi Yılı" olarak ilan eden Hamaney, "Halkın geçiminin sağlanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, düşmanın başlattığı ekonomik savaşa karşı yalnızca bir savunma değil, aynı zamanda önemli bir ilerleme olarak görülmelidir." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE VE UMMAN'A SALDIRILARI BİZ YAPMADIK"

İran lideri Mücteba Hamaney'in yeni açıklamaları şu şekilde:

-İran cephesi düşmanların düşündüğünden çok daha güçlü. Düşman rejimi bir iki gün içinde devirebileceğini sanıyordu ama başarılı olamadılar. Düşman İran'ı ele geçirip bölebileceğini hayal etti.

-Bizimle iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Umman’a yönelik saldırılar kesinlikle İran Silahlı Kuvvetleri ya da direniş cephesine bağlı unsurlar tarafından yapılmamıştır. Bu, Siyonist düşmanın İran ile komşuları arasında fitne oluşturmak amacıyla başvurduğu bir sahte bayrak girişimidir. Benzer durumlar başka ülkelerde de yaşanabilir.