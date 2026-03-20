Orta Doğu'da füze yağmuru! ABD-İsrail-İran savaşında 21. gün
ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları 21. günde de devam ediyor. ABD ve İsrail’in İran’daki özellikle askeri ve enerji altyapılarına yönelik saldırıları artarken, İran ise füze ve İHA’larla İsrail ve Orta Doğu'daki ABD hedeflerine yoğun misilleme saldırıları düzenledi. Savaşın 21. gününde karşılıklı saldırılar hız kesmeden sürüyor.
SUUDİ ARABİSTAN, HAVA SAHASINA GİREN 26 İHA'YI İMHA ETTİĞİNİ AÇIKLADI
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 26 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
TEBRİZ'DE BOMBALI SALDIRI: 13 ÖLÜ
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında dün Tebriz'de bir kontrol noktasına atılan bomba sonucu, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis gücünden (Besic) 13 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Öte yandan, yine dün Doğu Azerbaycan Eyaleti'ne bağlı Melekan ilçesi girişinde insansız hava aracının (İHA) bir askeri araca isabet etmesi ve bir sivil araca şarapnel parçasının çarpması sonucu, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında son günlerde emniyet güçlerinin bulunduğu kontrol noktalarına yönelik İHA saldırılarının arttığı belirtiliyor.
İSRAİL: İRAN'DA 24 SAATTE 130 HEDEFİ VURDUK
İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 24 saatte 130'dan fazla hedefe saldırı düzenlendiğini ileri sürüldü.
Ordudan yapılan açıklamada, saldırıların balistik füze ve savunma sistemlerine yönelik düzenlendiği kaydedildi.
İran'ın batı ve orta kesimlerinde 130'dan fazla hedefin vurulduğu öne sürülen açıklamada, hedefler arasında füze rampaları ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da yer aldığı belirtildi.
PEZEŞKİYAN'DAN DÜNYAYA UYARI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a saldırıları ve ülke lideri Ali Hamaney'in hedef alınmasının küresel hukuk düzenini yıkacak yeni bir süreç olduğunu, bunun önü alınmazsa birçoklarına zarar verebileceğini belirtti.