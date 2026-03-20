ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda NATO’ya tepki gösterdi. ABD Başkanı açıklamasında, "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır. Nükleer güce sahip bir İran’ı durdurmak için mücadeleye katılmak istemediler" dedi.

Dinle Özetle

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'ya öfke kustu: NATO kağıttan bir kaplandır Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 85

HABERİN ÖZETİ ABD Başkanı Donald Trump, NATO'ya öfke kustu: NATO kağıttan bir kaplandır ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun ABD olmadan kağıttan bir kaplan olduğunu ve nükleer güce sahip bir İran'ı durdurmak için mücadeleye katılmak istemediklerini belirterek NATO'ya tepki gösterdi. Trump, ABD'nin İran ile mücadeleyi askeri olarak kazandığını iddia etti. NATO üyelerinin, petrol fiyatlarının artmasının tek nedeni olan Hürmüz Boğazı'nı açmaya yardımcı olmak istemediğini söyledi. Trump, NATO üyelerinin kendileri için çok az risk varken yüksek petrol fiyatlarından şikayet ettiklerini ifade etti. NATO üyelerini 'korkaklar' olarak nitelendirdi ve bunu unutmayacaklarını belirtti.

İran ile mücadelenin askeri olarak kazanıldığını iddia eden Trump, "Onlar için çok az risk varken, ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar, ancak petrol fiyatlarının artmasının tek nedeni olan Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardımcı olmak istemiyorlar. Bu, onlar için çok az riskle yapılabilecek son derece basit bir askeri hamle. Korkaklar ve biz bunu unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.