Avustralya Başbakanı Albanese bayram namazına gitti, cemaat ayaklandı: Pis köpek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Avustralya’nın Sidney kentinde, Lakemba Camii çevresinde Ramazan Bayramı sabahı toplanan binlerce kişi arasında, Başbakan Anthony Albanese’in ziyareti sırasında gerginlik yaşandı; camiye gelen Albanese’e kalabalık içinden çeşitli tepkiler yükseldi.
Anthony Albanese, İsrail’e verdiği destek nedeniyle bazı kişiler tarafından yuhalandı; kalabalıktan “utanın”, “rezalet”, “soykırım destekçileri” ve “pis köpek” şeklinde sloganlar yükseldi. Olay esnasında bir protestocu, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.
Ziyaret kapsamında Anthony Albanese, camide topluluk temsilcileriyle bir araya geldi. Lübnanlı Müslümanlar Derneği Genel Sekreteri Gamel Kheir, Avustralya’nın Orta Doğu politikası ve bunun Müslüman toplum üzerindeki etkilerini eleştiren bir açıklama yaptı.
Başbakan, açıklamaları sakin bir şekilde dinledi ve programın ardından yoğunluk nedeniyle camiden yan çıkışı kullanarak ayrıldı.