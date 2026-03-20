Avustralya Başbakanı Albanese bayram namazına gitti, cemaat ayaklandı: Pis köpek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Ramazan Bayramı'nda Sidney Lakemba Camii'ni ziyaret etti. İsrail'e verdiği destek nedeniyle camide protestoyla karşılaştı. Bazı kişiler tarafından yuhalanan başbakan, hakaretlere maruz kaldı.

GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 13:27
20.03.2026
saat ikonu 13:29

Avustralya’nın kentinde, Lakemba Camii çevresinde sabahı toplanan binlerce kişi arasında, Başbakan Anthony Albanese’in ziyareti sırasında gerginlik yaşandı; camiye gelen Albanese’e kalabalık içinden çeşitli tepkiler yükseldi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in Sidney'deki Lakemba Camii'ni Ramazan Bayramı sabahı ziyareti sırasında, İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi ve bazı sloganlar atıldı.
Başbakan Anthony Albanese, Ramazan Bayramı sabahı Sidney'deki Lakemba Camii'ni ziyaret etti.
Albanese, ziyaret sırasında kalabalık tarafından İsrail'e verdiği destek nedeniyle yuhalandı.
Kalabalıktan “utanın”, “rezalet”, “soykırım destekçileri” ve “pis köpek” şeklinde sloganlar yükseldi.
Bir protestocu polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.
Başbakan, camide topluluk temsilcileriyle bir araya geldi.
Lübnanlı Müslümanlar Derneği Genel Sekreteri Gamel Kheir, Avustralya’nın Orta Doğu politikası ve bunun Müslüman toplum üzerindeki etkilerini eleştirdi.
Albanese, camiden yoğunluk nedeniyle yan çıkışı kullanarak ayrıldı.
Anthony Albanese, İsrail’e verdiği destek nedeniyle bazı kişiler tarafından yuhalandı; kalabalıktan “utanın”, “rezalet”, “soykırım destekçileri” ve “pis köpek” şeklinde sloganlar yükseldi. Olay esnasında bir protestocu, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

CAMİDEN YAN ÇIKIŞI KULLANARAK AYRILDI

Ziyaret kapsamında Anthony Albanese, camide topluluk temsilcileriyle bir araya geldi. Lübnanlı Müslümanlar Derneği Genel Sekreteri Gamel Kheir, Avustralya’nın Orta Doğu politikası ve bunun Müslüman toplum üzerindeki etkilerini eleştiren bir açıklama yaptı.

Başbakan, açıklamaları sakin bir şekilde dinledi ve programın ardından yoğunluk nedeniyle camiden yan çıkışı kullanarak ayrıldı.

