Avustralya Başbakanı Albanese bayram namazına gitti, cemaat ayaklandı: Pis köpek

Avustralya’nın Sidney kentinde, Lakemba Camii çevresinde Ramazan Bayramı sabahı toplanan binlerce kişi arasında, Başbakan Anthony Albanese’in ziyareti sırasında gerginlik yaşandı; camiye gelen Albanese’e kalabalık içinden çeşitli tepkiler yükseldi.

Anthony Albanese, İsrail’e verdiği destek nedeniyle bazı kişiler tarafından yuhalandı; kalabalıktan “utanın”, “rezalet”, “soykırım destekçileri” ve “pis köpek” şeklinde sloganlar yükseldi. Olay esnasında bir protestocu, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

CAMİDEN YAN ÇIKIŞI KULLANARAK AYRILDI

Ziyaret kapsamında Anthony Albanese, camide topluluk temsilcileriyle bir araya geldi. Lübnanlı Müslümanlar Derneği Genel Sekreteri Gamel Kheir, Avustralya’nın Orta Doğu politikası ve bunun Müslüman toplum üzerindeki etkilerini eleştiren bir açıklama yaptı.

Başbakan, açıklamaları sakin bir şekilde dinledi ve programın ardından yoğunluk nedeniyle camiden yan çıkışı kullanarak ayrıldı.