İsrail’den Suriye’nin güneyine hava saldırısı: Komuta merkezi hedef alındı

Orta DOğu'da egemenlik ihlallerini sürdüren İsrail, bu kez Suriye'ye saldırı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıları vurduklarını, hedefler arasında bir komuta merkezi ve mühimmat depolarının bulunduğunu açıkladı.

Dürzi nüfusuna zarar melmesine izin vermeyeceklerini belirten İsrail, operasyonların süreceğinin altını çizdi.

İsrail ordusunun, Suriye'deki gelişmeleri siyasi yönetim talimatları doğrultusunda yakından takip etmeye devam edeceği vurgulandı.