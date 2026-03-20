Kuzey Kore liderinin kızı sahneye çıktı! Kim Ju-ae tank başında görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve kızı Kim Ju-ae, ülkedeki Pyongyang 60 No'lu Eğitim Üssü'nde piyade ve tank birimlerinin tatbikatına katıldı.

Tatbikattan yayımlanan fotoğraflarda, Kim'in kızı Ju-ae'in tank kullanması dikkat çekti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) tatbikata ilişkin haberine göre, tatbikata Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol, Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Yong-gil ve üst düzey komutanlar katıldı.