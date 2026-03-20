Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı. Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın eden binlerce kişi, cami çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Japonya'da bayram namazı yoğunluk nedeniyle 5 kez kılındı Tokyo'da binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı'nı Tokyo Camii'nde yoğun katılımla, namazların 5 kez kılınmasıyla coşkuyla kutladı. Tokyo'da binlerce Müslüman Ramazan Bayramı'nı kutlamak için Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı camiye sığmayan cemaat için 5 kez ardı ardına kılındı. Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar bayram namazı vesilesiyle Tokyo Camii'nde bir araya geldi. Katılımcılar, mesafeler uzak olsa da gönüllerin bir olduğunu ve camide evlerinde gibi hissettiklerini belirtti.

5 KEZ BAYRAM NAMAZI KILINDI

Yoğun katılım nedeniyle cemaatin camiye sığmaması üzerine bayram namazı 5 kez ardı ardına kılındı.

Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, dünyanın dört bir tarafından Müslümanların bayram namazı vesilesiyle Tokyo Camii'nde bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün yoğun bir katılımla namazlarımızı eda ettik" dedi.

"MESAFELER UZAK OLABİLİR AMA GÖNÜLLERİMİZ BİR"

Japonya'da yaşayan Ömer Faruk Yoldaş ise, Türkiye'den uzakta da olsa Ramazan Bayramı sevincini yaşayabildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Mesafeler uzak olabilir ama gönüllerimiz bir" şeklinde konuştu. Yoldaş, "Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Japonya'dan sevgiler, selamlar" ifadelerini kullandı.

"BURADA EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Endonezyalı Arfat Vati de, aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu birçok ülkeden Müslümanlarla Tokyo Camii'nde bir araya gelmenin sevincini yaşadığını vurgulayarak, "Burada olmak benim için büyük bir mutluluk" dedi. Vati, "Buraya gelmek ve ibadetlerimi sürdürebilmek gerçekten harika. Burada evimde gibi hissediyorum. Japonya'daki Müslüman kardeşlerimle birlikte ibadet ediyor olmaktan huzur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.