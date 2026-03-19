İl il bayram namazı saatleri! İstanbul ve Ankara bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Mübarek Ramazan ayının manevi iklimini geride bırakan İslam âlemi, 2026 Ramazan Bayramı sabahına büyük bir coşkuyla hazırlanıyor. 20 Mart 2026 Cuma günü kutlanacak bayramın ilk sabahında milyonlarca vatandaş, birlik ruhunun göstergesi olan bayram namazı için camilerde saf tutacak. Bayramın heyecanını ibadethanelerde karşılamak isteyenler, bayram namazı saat kaçta ve namaz vakitleri ilan edildi mi sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

20 MART 2026 BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇ?

Güneşin doğuş saatine bağlı olarak iller arasında değişiklik gösteren namaz vakitlerinde bu yıl en erken bayram namazı Iğdır’da saat 06:49’da, en geç bayram namazı ise Edirne ve Çanakkale’de saat 07:59’da eda edilecek.

İstanbul Bayram Namazı Vakti: 07:49, Ankara Bayram Namazı Vakti: 07:33 ve İzmir Bayram Namazı Vakti: 07:55

