Bayram namazı kaç rekât hangi dualar okunur? Bayram namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı arefesinin perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle yılın ilk bayram namazı 20 Mart sabahında eda edilecek. İslam âlemi açısından mukaddes sayılan ramazan ayının sona ermesiyle birlikte ertesi sabah ülke genelinde bayram namazı kılınacak. Vatandaşlar bayram namazını yılda yalnızca iki kez eda ettiği için kılınışını unutabilmekte ve namaz öncesinde müezzin tarafından hatırlatma yapılmaktadır. Ramazan Bayramı’nda namazdan önce tatlı (hurma ya da şeker) tüketmek, gusül abdesti almak, misvak kullanmak, en güzel kıyafetleri giymek, fıtır sadakasını namazdan önce vermek ve yolda hafif sesle tekbir getirmek müstehap kabul edilir.

BAYRAM NAMAZI NASIL EDA EDİLİR?

Bayram namazı şu şekilde kılınmaktadır:

1- Öncelikle “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır bulunan imama” diyerek niyet edilir ve namaza başlanır. Ardından “Sübhaneke” duası okunur.

2- Sübhaneke’nin ardından eller üç kez tekbir alınarak kulak hizasına kaldırılır; birinci ve ikinci tekbirde iki yana salınır. Üçüncü tekbirde ise eller göbek altında bağlanır. İmam önce Fatiha suresini, ardından bir sure okur ve cemaatle birlikte rükûya gidilir.

3- İkinci rekâtta imam önce Fatiha ve ardından bir sure okur. Daha sonra eller üç defa tekbir alınarak kaldırılır; üçüncü tekbirde yine yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde eller kulaklara kaldırılmadan rükûya varılır. Kısaca: İki sal, bir bağla; üç sal, bir eğil şeklinde akılda tutulur.

Bayram namazına geç kalan kimse, diğer namazlarda olduğu gibi imam selam verdikten sonra ayağa kalkarak eksik kalan rekâtlarını tamamlar. İkinci rekâta yetişmişse, imam selam verince kalkıp önce Sübhaneke duasını okur. Ardından üç kez tekbir alarak ellerini kulak hizasına kaldırır; birinci ve ikinci tekbirde yanlara bırakır. Üçüncü tekbirde göbek altında bağlar. Fatiha ve zamm-ı sureyi okuyup rükû ve secdeleri yerine getirerek oturur ve namazını tamamlar.