Editor
 | Berkay Alptekin

Beyaz Saray’da soğuk rüzgar! Trump’ın “Pearl Harbor” çıkışı tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi Oval Ofis'te ağırladı. Bir Japon gazetecinin sorusu üzerine Trump Pearl Harbor saldırısını hatırlatarak esprili bir cevap verdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 16:53

ABD Başkanı , Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’yi ’da ağırladı. Oval Ofis’te gazetecilerin sorularına cevap veren iki lider, başta olmak üzere küresel gelişmelere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi ağırlayarak İran'daki gelişmeler ve küresel konular hakkında açıklamalarda bulundu.
Trump, İran'a kara harekatı düzenlenmeyeceğini belirtti.
Takaiçi, İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
Takaiçi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimini kınadı.
Trump, bir gazetecinin İran saldırıları öncesinde müttefiklere bilgi verilmemesi sorusuna Pearl Harbor örneğiyle espriyle yanıt verdi.
Trump, İran ile devam eden gerilime ilişkin ABD'nin stratejisini değerlendirirken, bölgeye kara harekatı düzenlenip düzenlenmeyeceği sorusuna net cevap verdi. Trump, "Herhangi bir ABD askeri göndermiyorum. Göndersem size söylemezdim ama göndermiyorum" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH EDİNMESİNE ASLA İZİM VERİLMEMELİ"

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD’nin İran’a yönelik politikalarını desteklerdiklerini belirterek, “İran’ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmemeli” dedi.

Takaiçi, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırılarını ve Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişimini kınayarak, bunun küresel ekonomi açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Ayrıca, dünyada barışı sağlayabilecek tek kişinin Donald Trump olduğuna inandığını ifade eden Takaiçi, bu doğrultuda uluslararası ortaklarla temas kurmaya hazır olduklarını söyledi.

"SİZ NEDEN PEARL HARBOR HAKKINDA BİR ŞEY DEMEDİNİZ?"

Basın toplantısında bir Japon gazetecinin, İran'a yönelik saldırılar öncesinde müttefiklere neden bilgi verilmediğini sorması üzerine Trump'tan dikkat çeken bir cevap geldi.

Trump, esprili bir şekilde, "Bunun sürpriz olmasını istedik. Sürpriz konusunda Japonya'dan daha çok bilen kim var? Siz neden Pearl Harbor hakkında bir şey demediniz?" ifadelerini kullandı. Trump'ın sözleri ABD heyetinde gülüşmelere neden olurken, Japon heyetinin tepkisi kameralara yansıdı.

PEARL HARBOR SALDIRISI

Trump'ın hatırlattığı 7 Aralık 1941 tarihli Pearl Harbor saldırısı, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesine neden olan kırılma noktasıydı. Japonya'nın Hawaii'deki üsse düzenlediği baskında 2 bin 403 Amerikan askeri ölmüş, 12 savaş gemisi ağır hasar almıştı.

ABD ise bu saldırıya 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atarak karşılık vermiş, bu olay yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

