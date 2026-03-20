Editor
 | Banu İriç

ABD-İran çatışmalarında Trump'tan yeni açıklama: 'Konuşacak kimse kalmadı'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlattıkları operasyonlarda son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'da durumun iyi gittiğini belirterek iki günde 58 gemi batırdıklarını açıkladı. Trump İran ile görüşmek istediklerini ancak konuşacak kimse kalmadığını söyledi.

GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 19:31
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 19:34

ABD Başkanı saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamalarında İran'ın askeri kapasitesini etkisiz hale getirdiklerini ve doanmayı yok ettiklerini belirtti. İran'daki yönetim kadrosunun kayıplar verdiği için görüşme zemininin ortadan kalktığını ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesini etkisiz hale getirdiklerini, donanmalarını yok ettiklerini ve İran yönetim kadrosunda kayıplar yaşandığı için görüşme zemininin kalmadığını belirtti.
Trump, ABD'nin İran'a karşı tarihteki en karmaşık ve başarılı askeri operasyonlarından birini yürüttüğünü iddia etti.
İran'ın ABD'ye karşı çok iyi ekipmanlara ve paraya sahip olmasına rağmen bunların işe yaramadığını savundu.
Trump, İran'ın iki hafta önce sahip olduğu donanmasının artık olmadığını ve 58 geminin iki günde battığını öne sürdü.
İran liderlerinin saldırılarda öldürüldüğünü ve artık ülkede lider olmak istemeyen kimsenin kalmadığını ifade etti.
ABD'nin İran ile konuşmak istediğini ancak konuşacak kimse kalmadığını ve bu durumdan memnun olduklarını belirtti.
Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceklerini ve bu durumun durdurulması gerektiğini tekrarladı.
"İRAN'DA İYİ GİDİYORUZ"

Trump, Beyaz Saray’da ABD Deniz Harp Okulu’nun futbol takımına Başkomutanlık Kupası’nı takdim etti. Törende konuşan Trump, ABD ve İsrail’in saldırdığı İran’a dikkati çekerek, son birkaç haftadır dünyanın, İran’a karşı "tüm zamanların en karmaşık ve başarılı askeri operasyonlarından birinde" ABD denizci ve havacıların gücünü gördüğünü öne sürdü.

Trump, "Ve bu inanılmaz. Çok abartmak istemiyorum ama bu bir yarışma değil. Hatta bir yarışma bile değil.” dedi.

İran’ın Rus ve Çin yapımı "çok iyi ekipmanları" ve "çok parası" olduğunu savunan Trump, ancak bu ekipmanların ABD’ye karşı "hiçbir işe yaramadığını" ileri sürdü.

Trump, "İran'da son derece iyi gidiyoruz. Onlarla bizim aramızdaki fark şu, iki hafta önce bir donanmaları vardı. Artık donanmaları yok. Hepsi denizin dibinde. İki günde 58 gemi batırıldı." diye konuştu.

"İRAN'DA KONUŞACAK KİMSE KALMADI"

İran’daki liderlerin saldırılarda öldürüldüğünü aktaran Trump, “Liderlerinin hepsi gitti. Sonraki liderler de gitti, sonrakilerin de çoğu gitti. Ve şimdi orada kimse lider olmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

İran ile konuşmak istediklerini ancak "konuşacak kimse kalmadığını" belirten Trump, "bu durumdan memnun olduklarını" da öne sürdü.

Trump, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceklerini tekrarlayarak, “Orta Doğu'yu ele geçirmek istiyorlardı. Ve eğer nükleer silahları olsaydı, onu hızlıca kullanırlardı. Ve eğer nükleer silah kullanabiliyorlarsa, dünya büyük bir sıkıntıya düşerdi. Bunun durdurulması gerekiyordu. Çoktan yapılmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

