İran'dan ABD'ye müzakere konusunda net cevap: Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere masasına oturduğuna ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

WASHINGTON'A SESLENDİ

Washington yönetimine çıkışan Zülfikari, "Yenilgizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." ifadelerine yer verdi.

Başkan Donald Trump dün yaptığı açıklamada, İranlılarla aktif olarak müzakereleri sürdürdüklerini, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini ileri sürmüş, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz." sözlerini kullanmıştı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.