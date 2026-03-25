SON DAKİKA!
İsrail Meclisi'nden kanlı karar! Filistinli mahkumlara idam cezası tasarısına onay verdi!

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi skandal bir karar daha verdi. Filistinli mahkumların "asılma" yoluyla idam edilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Tasarıda af ve temyiz yolunun kapatılması gibi ağır maddeler dikkat çekiyor.

devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, komite, birinci oylamadan geçen tasarının üzerinde bazı değişiklikler yaptı.

İDAM YÖNTEMİ: ASILMA VE GİZLİ İNFAZ

İsrail Meclisine gönderilen tasarıya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimliği gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Cezanın infazı, karar tarihinden itibaren 90 gün içinde gerçekleştirilecek. İnfaz sırasında cezaevi müdürü, yargı makamından bir temsilci, resmi bir müfettiş ve mahkumun ailesinden bir temsilci hazır bulunacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtildi.

AF VE TEMYİZ YOLU KAPATILIYOR

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara ölüm cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydedildi.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası, ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Tasarıya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösterildi.

AŞIRI SAĞCI BAKAN BEN-GVİR COŞKUYLA KARŞILADI

Filistinlilere karşı daha fazla şiddet, baskı ve bölgede daha saldırgan politika talep eden aşırı sağcı yasanın öncülerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar , partisinin milletvekilleriyle komite toplantılarına ceketine taktığı altın renkli urgan rozetiyle katılmasıyla öne çıktı.

Ben-Gvir, komitenin Filistinli mahkumları hedef alan idam cezası yasası üzerine, "Bugün tarihi bir gün. Yahudileri sadece Yahudi olduğu için öldürenler için tek ceza, ölüm... Bu düşmanlarımıza, Yahudi kanının affının olmadığını gösteriyor. Teröre karşı katı, tavizsiz bir politikayı zafere kadar güdeceğiz." ifadesini kullandı.

NETANYAHU YASANIN İLK HALİNE İTİRAZ ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilere karşı daha fazla şiddet, baskı ve bölgede daha saldırgan politika talep eden aşırı sağcı koalisyon ortakları partilerinin ileri taşıdığı idam yasasına ilişkin "uluslararası hukuka aykırı bölümlerinin yumuşatılmasını" istemişti.

Buna karşın komitenin geçirdiği yasa tasarısında idam cezasını genişleten ağır şartların yer aldığı dikkati çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu'dan İran halkına ayaklanma çağrısı
Filistin'e destek veren Harvard'a dava: ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti
ETİKETLER
#İsrail
#filistinliler
#ben-gvir
#idam cezası
#Siyasi
#Dünya
