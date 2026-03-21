Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Filistin'e destek veren Harvard'a dava: ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı duruş sergileyen ve protestolar düzenleyen Harvard Üniversitesine dava açıldı. Okul ABD Adalet Bakanlığı tarafından ırkçılıkla suçlanıyor.

Filistin'e destek veren Harvard'a dava: ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti
ABD Adalet Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek protestolarıyla gündeme gelen Harvard Üniversitesine "Yahudi ve İsrailli öğrencilere yönelik ırk ve ulusal köken ayrımcılığı yaptığı" gerekçesiyle dava açtı.

ABD'nin en köklü eğitim kurumlarından Harvard, Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları nedeniyle hükümetin hedefinde kalmaya devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin "Yahudi ve İsrailli öğrencilere yönelik ırk ve ulusal köken ayrımcılığı yaparak" 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası'nın 6. maddesini ihlal ettiği ve bu nedenle dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Harvard, İsrail'e karşıtlıklarını ifade ettiğini savunan Yahudi karşıtı öğrenci gruplarının, öğretim üyelerinin ve ziyaretçilerin, İsrail ile ırksal, etnik ve ulusal bağları olduğu düşünülen Yahudi ve İsrailli öğrencilere saldırmasına, onları taciz etmesine ve korkutmasına müsamaha göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Üniversitenin "Yahudi ve İsrailli öğrencilerinin içinde bulunduğu zor duruma kasten kayıtsız kaldığı" savunulan açıklamada, Harvard'ın, "ilgili yasa maddesini ihlal ettiği süreç boyunca kabul ettiği" milyarlarca dolarlık fonun geri alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

GAZZE'YE DESTEK OLANLARA "YAHUDİ DÜŞMANLIĞI" YAFTASI

ABD'deki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık düzenlenen Filistin'e destek gösterileri, İsrail yanlısı bazı kesimler tarafından "Yahudi düşmanlığı" yapıldığı öne sürülerek hedef alınmıştı.

Hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

ABD'deki bazı kuruluşlar da 2024'te üniversitelerde başlayan Filistin'e destek protestolarının ardından Columbia, Yale ve Harvard gibi ülkenin seçkin eğitim kurumlarının da arasında bulunduğu pek çok üniversite yönetimine karşı soruşturma açmış, siyasi baskıların yanında maddi kısıtlamalara gitmişti.

