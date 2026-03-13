Lübnan ve Gazze hattında hareketli gece: İsrail, Hizbullah karargahlarını vurduğunu duyurdu

Kategoriler
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın başkenti Beyrut ve Güney Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı dalgasını tamamladığını duyurarak operasyona ait görüntüleri paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, Hizbullah’ın askeri karargahlarını kasıtlı olarak sivil yerleşim alanlarına konuşlandırdığı savunulurken, operasyon sırasında sivil kayıpları asgariye indirmek adına hassas güdümlü mühimmatlar ve erken uyarı sistemlerinin kullanıldığı öne sürüldü. Lübnan cephesinde Hizbullah’ın "İran rejimi himayesindeki faaliyetlerini" engelleme kararlılığı vurgulanırken, eş zamanlı olarak Gazze Şeridi’nden de sıcak haber geldi. IDF, Gazze’nin kuzeyindeki "Sarı Hattı" geçerek varılan anlaşmayı ihlal ettiği iddia edilen 4 kişinin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.