Malatya'ya Patriot sistemi sevkiyatı sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD-İsrail ile İran savaşı sırasında Türkiye'ye yönelik hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirleri kapsamında Malatya'ya patriot savunma sistemi kurulacağını duyurmuştu. Almanya'dan Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üssü'ne getirilen Patriot sistemine ait parçaların radar üssüne sevkiyatı devam ediyor. O anlar İhlas Haber Ajansı kameralarına böyle yansıdı.