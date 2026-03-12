İran'dan Basra'daki 2 petrol tankerine saldırı! Ölü ve kayıplar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran’ın Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sürüyor. Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Basra Limanı yakınlarında iki petrol tankerine saldırı düzenlendi. Saldırının ardından tankerlerden birinde yangın çıktığı bildirildi.
Tankerlerin yabancı bandıralı olduğu aktarıldı. Irak Limanlar Genel Müdürlüğü'nden Farhan Al-Fartousi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 1 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişilerin aranmaya devam edildiğini belirtti.