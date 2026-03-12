Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İsrail, Lübnan'a ölüm saçarken Hizbullah'tan 'Çiğnenmiş ekin' saldırıları! İşgal genişledi, misillemeler başladı

İsrail ve ABD'nin, İran'a yönelik saldırıları sürerken bir yandan da Lübnan'a bombalar yağıyor. Lübnan'da İran destekli Hizbullah örgütüne yönelik saldırılar düzenleyen İsrail, 2 Mart'tan bu yana yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
11:51
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
11:54

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken Tel Aviv, Lübnan ile ateşkesi bozdu ve 2 Mart'tan bu yana hem havadan hem de karadan saldırılarını sürdürüyor. Şimdiye kadar yüz binlerce kişi yerinden edildi, yüzlerce kişi ise hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'a ölüm saçarken Hizbullah'tan 'Çiğnenmiş ekin' saldırıları! İşgal genişledi, misillemeler başladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgelerini hedef alan İsrail, son olarak gece boyu düzenlediği saldırılarda 7 kişinin ölümüne neden oldu, 21 kişi ise yaralandı. Ramle Beyda bölgesine düzenlenen bu hava saldırısının ardından Armun bölgesinde de bir eve saldırı düzenleyen İsrail, burada da 3 kişiyi öldürdü, bir çocuğu ise yaraladı.

İsrail, Lübnan'a ölüm saçarken Hizbullah'tan 'Çiğnenmiş ekin' saldırıları! İşgal genişledi, misillemeler başladı

Beyrut'ta deniz kenarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralananların sayısı ise 31'e yükseldi. Lübnan basınındaki haberlerde saldırıda sahilde bulunan aracın hedef alındığı bilgisine yer verildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde saldırı nedeniyle denizdeki suyun metrelerce havaya yükselmesi dikkati çekti.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E 'ÇİĞNENMİŞ EKİN' SALDIRILARI

Hizbullah ise İsrail'e karşı yeni saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kiryat Şimona ve Nahariya yerleşimlerinin roket atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Taberiye Gölü'nün kuzeyindeki Amiyad üssü ile gölün batısındaki Şimşon üssünün de roket atışlarıyla hedef alındığı, ayrıca Hayfa kentinin kuzeydoğusundaki Misgav üssü ile Yodfat askeri sanayi şirketinin onlarca roketle hedef alındığı ifade edildi.

İsrail, Lübnan'a ölüm saçarken Hizbullah'tan 'Çiğnenmiş ekin' saldırıları! İşgal genişledi, misillemeler başladı

Hizbullah'tan yapılan önceki açıklamada, İsrail'e yönelik bir saldırı başlatıldığı ve saldırının adının "Çiğnenmiş ekin" olduğu belirtilmişti.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da yüz binlerce insanın evlerinden uzaklaşmak zorunda kaldığını belirterek, kitlesel yer değiştirmenin hızla arttığı konusunda uyarıda bulundu.

İsrail, Lübnan'a ölüm saçarken Hizbullah'tan 'Çiğnenmiş ekin' saldırıları! İşgal genişledi, misillemeler başladı

Lübnan'daki sivillerin yaşanan çatışmalardan etkilendiğini belirten Fletcher, "Kitlesel yer değiştirme hızlanıyor ve şu anda Lübnan hükümetine kayıtlı 750 binden fazla kişi yer değiştirmeye zorlanıyor." dedi.

İsrail, Lübnan'a ölüm saçarken Hizbullah'tan 'Çiğnenmiş ekin' saldırıları! İşgal genişledi, misillemeler başladı

Fletcher, 2 Mart'tan bu yana yaklaşık 84 bin Suriyeli kökenli sivilin ve 8 binden fazla Lübnanlı'nın Suriye'ye geçtiğini söyledi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail, Lübnan'a ölüm saçarken Hizbullah'tan 'Çiğnenmiş ekin' saldırıları! İşgal genişledi, misillemeler başladı

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

İsrail, Lübnan'a ölüm saçarken Hizbullah'tan 'Çiğnenmiş ekin' saldırıları! İşgal genişledi, misillemeler başladı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail, Lübnan'a ölüm saçarken Hizbullah'tan 'Çiğnenmiş ekin' saldırıları! İşgal genişledi, misillemeler başladı

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

