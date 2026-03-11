Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Editor
Editor
 Onur Kaya

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Hasan Salame'nin öldürüldüğü açıklandı.

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 05:44
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 05:51

İsrail-ABD ortaklığında İran'a başlatılan savaşın 12'nci gününe girilirken, İsrail ordusu İran ve 'daki hedeflerine yönelik saldırılarına devam etti. Gece boyunca hem 'da hem Lübnan'da patlamalar meydana geldi.

HİZBULLAH'A ÜST DÜZEY DARBE

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) son saldırılarla ilgili yapılan açıklamada, Lübnan’daki Cuvayya bölgesine düzenlenen bir saldırıda, Hizbullah’ın Güney Lübnan’daki faaliyetlerinden sorumlu üç ana birimden biri olan "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame’nin öldürüldüğü bildirildi.

Salame’nin uzun yıllardır Hizbullah adına üst düzey görevlerde bulunduğu ve İsrail’e yönelik çok sayıda saldırıda rol aldığı aktarıldı.

İsrail istihbarat birimi 'dan yapılan açıklamada da "Hizbullah, Hasan Salama'nın öldürüldüğünü doğruladı" denildi.

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü

İRAN’A EŞ ZAMANLI SALDIRI DALGASI

Ayrıca, İran’ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki askeri hedeflerin eş zamanlı bir saldırı dalgasında vurulduğu kaydedildi. Aralarında komuta karargahları, füze rampaları ve topçu birliklerinin de yer aldığı bu hedeflerin İsrail’e ve Orta Doğu’daki diğer ülkelere yönelik saldırılarda kullanıldığı öne sürüldü. Tamamlanan bu saldırı dalgasının, İran rejiminin temel unsurlarına yönelik baskıyı artırma amacı taşıdığı vurgulandı.

ETİKETLER
#Lübnan
#tahran
#mossad
#Hizbullah
#İran-İsrail savaşı
#Dünya
