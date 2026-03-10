Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
10.03.2026

ABD-İsrail-İran arasındaki savaşta son durum: Mücteba Hamaney İsrail'in hedefinde, ABD'den çelişkili açıklamalar

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları aralıksız devam ederken Tahran yeni lideri konusunda anlaşmaya vardı. Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni dini lideri oldu. ABD Başkanı Donald Trump bu durumdan memnun olmadığını dile getirirken İsrail ise Mücteba'ya yönelik suikast tehdidinde bulundu. Trump ise Mücteba'nın hedef olup olmayacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Trump, savaşa dair yine çelişki açıklamalarıyla dikkat çekti. İlk olarak savaşın büyük ölçüde bittiğini söyleyen ABD lideri ardından ''İran yenilene kadar durmayacağız'' dedi. İran'ın ise çevre ülkelere yönelik misilleme saldırıları sürüyor.

İşte ABD-İsrail-İran arasındaki savaşta son durum...

Tarih 10:24

ABD, İRAN'DA 5 BİNDEN FAZLA HEDEFİ VURDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu'nun ilk 10 gününde rejime ait 5 bini aşkın hedefin vurulduğunu açıkladı.

Tarih 08:42

IRAK'TAKİ BAE KONSOLOSLUĞU VURULDU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak'taki konsolosluk binasına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini belirterek, saldırıyı şiddetle kınadı. "Hain terör saldırısı" olarak nitelenen İHA saldırısının şiddetle kınandığı BAE açıklamasında, konsolosluk binasında hasar meydana geldiği ve can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Tarih 07:49

BAE'DE PATLAMA SESLERİ

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BAE hava savunması, şu anda İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı koymaktadır." ifadesine yer verildi.

Ülkenin farklı noktalarından duyulan patlama seslerine değinilen açıklamada, "çeşitli bölgelerde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini imha etmesi sonucu oluştuğunu" söylendi. Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise sirenlerin çaldığı belirtilerek, vatandaşlar ve bölge sakinlerine sakin kalma ve en yakın güvenli yere gitme çağrısı yapıldı.

Tarih 07:30

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vereceğini belirtti. Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Tarih 07:12

IRAK'TAKİ ABD ÜSLERİNE SALDIRI

Irak'ta kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanıtan grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerine son bir günde 37 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Tarih 06:33

IRAK'TA PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN

Erbil kentinden duyulan patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı, sosyal medyada kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırının Erbil'in kuzeydoğusundaki Korek Dağı'na yapıldığı aktarıldı. Bir radarın da bulunduğu söz konusu dağdaki telekomünikasyon istasyonu ile gözetleme merkezi Irak için hayati önem taşıyor. Yayınlanan görüntülerde, söz konusu yerde patlama olduğu ve yangın çıktığı görüldü.

