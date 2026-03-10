Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'ın kalesine saldırı: Yüz binlerce kişi yerinden edildi

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerini vurmaya başladı. Hizbullah'ın altyapı tesislerini hedef aldığını açıklayan İsrail, saldırılara dair daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde verileceğini belirtti. Lübnan'da ise bir hafta içinde 700 bin kişi yerinden edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 17:15

ve ABD, İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken 'a da bombalar yağıyor. İsrail, başkent Beyrut’un güney banliyölerinde ’a ait altyapı tesislerini hedef alan saldırılara başladığını duyurdu.

İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'ın kalesine saldırı: Yüz binlerce kişi yerinden edildi

0:00 104
HABERİN ÖZETİ

İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'ın kalesine saldırı: Yüz binlerce kişi yerinden edildi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İsrail'in Lübnan'ın güney banliyölerine yönelik saldırıları sonucunda son bir haftada yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut'un güney banliyölerindeki Hizbullah altyapısına saldırmaya başladığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, son 1 haftada yaklaşık 700 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.
Yerinden edilenlerden yaklaşık 120 bini toplu barınma alanlarında bulunuyor.
Çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan'dan Suriye'ye 78 binden fazla Suriyeli ve 7 bin 700'den fazla Lübnanlı giriş yaptı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ''İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut'un güney banliyölerindeki Hizbullah altyapısına saldırmaya başladı.'' açıklamasında bulundu.

https://x.com/AvichayAdraee/status/2031362527406268881

Adraee, saldırılarla ilgili daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağını belirtti.

İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'ın kalesine saldırı: Yüz binlerce kişi yerinden edildi

1 HAFTADA 700 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, "Lübnan'da kriz derinleşirken son 1 haftada yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi." açıklamasında bulundu. Billing, İsrail'in Lübnan'daki 53'ten fazla köy ve yoğun nüfuslu bölgenin sakinlerine tahliye uyarısı yapması ve hava saldırılarını yoğunlaştırmasıyla başlayan çatışmalarda yeni tırmanışın üzerinden 1 haftadan fazla zaman geçtiğini ifade etti.

İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'ın kalesine saldırı: Yüz binlerce kişi yerinden edildi

Billing, saldırılar dolayısıyla Lübnan genelinde ailelerin dakikalar içinde kaçmak zorunda kaldığını ve hayatlarının alt üst olduğunu belirtti.

Lübnan'da 667 binden fazla kişinin hükümetin çevrim içi yerinden edilme platformuna kayıt olduğunu dile getiren Billing, bu sayının artacağını söyledi.

İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'ın kalesine saldırı: Yüz binlerce kişi yerinden edildi

Billing, yerinden edilen kişilerin yaklaşık 120 bininin hükümet tarafından belirlenen toplu barınma alanlarında kaldığını belirterek, "Suriye'ye acil hareketler olduğunu da görüyoruz. Suriye yetkililerine göre çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan'dan 78 binden fazla Suriyeli ve 7 bin 700'den fazla Lübnanlı Suriye'ye giriş yaptı." dedi.

İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'ın kalesine saldırı: Yüz binlerce kişi yerinden edildi

Sivillerin her zaman korunması gerektiğini vurgulayan Billing, yardımın en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişimin garanti altına alınması çağrısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail ile ABD'nin saldırıları sürerken Trump'tan beklenmedik çıkış: İran ile görüşebilirim
Orta Doğu'da savaş genişledi! İsrail hem İran'ı hem Lübnan'ı vuruyor: Can kaybı her saat artıyor
ETİKETLER
#saldırı
#İsrail
#Lübnan
#Yerinden Edilme
#Hizbullah
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.