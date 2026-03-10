İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'ın kalesine saldırı: Yüz binlerce kişi yerinden edildi

İsrail ve ABD, İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'a da bombalar yağıyor. İsrail, başkent Beyrut’un güney banliyölerinde Hizbullah’a ait altyapı tesislerini hedef alan saldırılara başladığını duyurdu.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ''İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut'un güney banliyölerindeki Hizbullah altyapısına saldırmaya başladı.'' açıklamasında bulundu.

Adraee, saldırılarla ilgili daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağını belirtti.

1 HAFTADA 700 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, "Lübnan'da kriz derinleşirken son 1 haftada yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi." açıklamasında bulundu. Billing, İsrail'in Lübnan'daki 53'ten fazla köy ve yoğun nüfuslu bölgenin sakinlerine tahliye uyarısı yapması ve hava saldırılarını yoğunlaştırmasıyla başlayan çatışmalarda yeni tırmanışın üzerinden 1 haftadan fazla zaman geçtiğini ifade etti.

Billing, saldırılar dolayısıyla Lübnan genelinde ailelerin dakikalar içinde kaçmak zorunda kaldığını ve hayatlarının alt üst olduğunu belirtti.

Lübnan'da 667 binden fazla kişinin hükümetin çevrim içi yerinden edilme platformuna kayıt olduğunu dile getiren Billing, bu sayının artacağını söyledi.

Billing, yerinden edilen kişilerin yaklaşık 120 bininin hükümet tarafından belirlenen toplu barınma alanlarında kaldığını belirterek, "Suriye'ye acil hareketler olduğunu da görüyoruz. Suriye yetkililerine göre çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan'dan 78 binden fazla Suriyeli ve 7 bin 700'den fazla Lübnanlı Suriye'ye giriş yaptı." dedi.

Sivillerin her zaman korunması gerektiğini vurgulayan Billing, yardımın en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişimin garanti altına alınması çağrısında bulundu.