İsrail ile ABD'nin saldırıları sürerken Trump'tan beklenmedik çıkış: İran ile görüşebilirim

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik saldırıları devam ederken dikkat çeken bir açıklama Başkan Donald Trump'tan geldi. Trump, ''İran ile görüşebilirim'' dedi. Fox News'e açıklamalarda bulunan ABD lideri, "İran çok fena görüşmek istiyor. Görüşmek şartlara göre mümkün. Artık konuşmak zorunda değiliz, biliyorsunuz. Ama mümkün" ifadelerini kullandı.
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında da konuşan Trump, bu karardan memnun olmadığını belirterek, ''Onun huzur içinde yaşayabileceğine inanmıyorum'' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın konuşmak istediğini söylemesine rağmen Tahran'dan gelen sinyaller bu yönde değil. Trump'ın ''İran ile görüşebilirim'' açıklamasından önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Acı tecrübelerden sonra ABD ile müzakere yok" diyen Arakçi, ABD ile müzakere ya da görüşmelerin artık gündemde olmadığını söyledi.
Arakçi, "Bize saldırmak gibi bir niyetleri olmadığını ve İran'ın nükleer sorununu barışçıl bir şekilde müzakere yoluyla çözmek istediklerini söylediler. Ama yine de bize saldırdılar. Amerikalılarla görüşme konusunun yeniden gündeme geleceğini sanmıyorum" dedi.
ABD-İsrail savaşının "başarısız" olduğunu kaydeden Arakçi, "A Planı başarısız oldu, şimdi diğer planları deniyorlar. Ancak bunların hepsi başarısız oluyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü telefon görüşmesinin ardından ise Kremlin'den arabuluculuk teklifi geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in daha önce Orta Doğu'da gerginliği azaltacak arabuluculuk seçeneklerini teklif ettiğini anımsattı.
Peskov, "Bu tekliflerin birçoğu masada. Putin, bunları dünkü görüşmede dile getirdi. Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
Söz konusu teklifler hakkında ayrıntılı bilgi vermek istemediklerini belirten Peskov, Rusya'nın İran'a istihbarat bilgileri sağladığı yönündeki iddiaları yorumsuz bıraktı.