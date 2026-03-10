Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İsrail ile ABD'nin saldırıları sürerken Trump'tan beklenmedik çıkış: İran ile görüşebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran'a yönelik ortak sürdürdüğü saldırılar sürerken dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, İran ile görüşebileceğini söyledi. İran'dan gelen son açıklamalar ise yeniden müzakerenin mümkün olmadığı yönünde. Rusya ise iki ülkeye de arabulucu olabileceğini iletti.

ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana 'a yönelik saldırıları devam ederken dikkat çeken bir açıklama Başkan Donald 'tan geldi. Trump, ''İran ile görüşebilirim'' dedi. Fox News'e açıklamalarda bulunan ABD lideri, "İran çok fena görüşmek istiyor. Görüşmek şartlara göre mümkün. Artık konuşmak zorunda değiliz, biliyorsunuz. Ama mümkün" ifadelerini kullandı.

İsrail ile ABD'nin saldırıları sürerken Trump'tan beklenmedik çıkış: İran ile görüşebilirim

HABERİN ÖZETİ

İsrail ile ABD'nin saldırıları sürerken Trump'tan beklenmedik çıkış: İran ile görüşebilirim

ABD Başkanı Trump'ın İran ile görüşme ihtimalini dile getirmesine rağmen, İran'dan gelen açıklamalarda ABD ile müzakere olmayacağı belirtilirken, Rusya Orta Doğu'daki gerginliği azaltmak için arabuluculuk teklifinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşebileceğini belirtti ancak İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında memnuniyetsizliğini dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, acı tecrübelerden sonra ABD ile müzakere veya görüşmenin artık gündemde olmadığını söyledi.
Arakçi, ABD-İsrail savaşının başarısız olduğunu ve ABD'nin yeni planlar denediğini ancak bunların da başarısız olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Orta Doğu'da gerginliği azaltacak arabuluculuk seçeneklerini teklif etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bu konuda elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ancak çok yönlü anlayışa ihtiyaç olduğunu söyledi.
İsrail ile ABD'nin saldırıları sürerken Trump'tan beklenmedik çıkış: İran ile görüşebilirim

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında da konuşan Trump, bu karardan memnun olmadığını belirterek, ''Onun huzur içinde yaşayabileceğine inanmıyorum'' dedi.

İsrail ile ABD'nin saldırıları sürerken Trump'tan beklenmedik çıkış: İran ile görüşebilirim

İRAN: ACI TECRÜBELERDEN SONRA ABD İLE MÜZAKERE YOK!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın konuşmak istediğini söylemesine rağmen Tahran'dan gelen sinyaller bu yönde değil. Trump'ın ''İran ile görüşebilirim'' açıklamasından önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Acı tecrübelerden sonra ABD ile yok" diyen Arakçi, ABD ile müzakere ya da görüşmelerin artık gündemde olmadığını söyledi.

İsrail ile ABD'nin saldırıları sürerken Trump'tan beklenmedik çıkış: İran ile görüşebilirim

Arakçi, "Bize saldırmak gibi bir niyetleri olmadığını ve İran'ın nükleer sorununu barışçıl bir şekilde müzakere yoluyla çözmek istediklerini söylediler. Ama yine de bize saldırdılar. Amerikalılarla görüşme konusunun yeniden gündeme geleceğini sanmıyorum" dedi.

ABD-İsrail savaşının "başarısız" olduğunu kaydeden Arakçi, "A Planı başarısız oldu, şimdi diğer planları deniyorlar. Ancak bunların hepsi başarısız oluyor" dedi.

RUSYA'DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü telefon görüşmesinin ardından ise Kremlin'den arabuluculuk teklifi geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in daha önce Orta Doğu'da gerginliği azaltacak arabuluculuk seçeneklerini teklif ettiğini anımsattı.

İsrail ile ABD'nin saldırıları sürerken Trump'tan beklenmedik çıkış: İran ile görüşebilirim

Peskov, "Bu tekliflerin birçoğu masada. Putin, bunları dünkü görüşmede dile getirdi. Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Söz konusu teklifler hakkında ayrıntılı bilgi vermek istemediklerini belirten Peskov, Rusya'nın İran'a istihbarat bilgileri sağladığı yönündeki iddiaları yorumsuz bıraktı.

