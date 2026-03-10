ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının engellenesi durumunda '20 kat daha sert' karşılık verileceğini söyledi. Savaşın ise ne zaman biteceğine İsrail ile ortak karar vereceklerini ifade etti. Trump'ın bu sözleri üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama geldi.

Trump'ın tehdidine karşı İran Devrim Muhafızları'ndan rest: Hürmüz Boğazı'ndan tek litre petrole izin yok

Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail ile süren çatışmalar devam ettiği sürece Körfez'den petrol ihracatına izin vermeyeceğini belirtti. Tahran yönetimine bağlı silahlı kuvvetler, bölgedeki denklemlerin kendi ellerinde olduğunu vurguladı.

''BİR LİTRE BİLE PETROL İHRACATINA İZİN YOK''

İran medyasının yayınladığı Devrim Muhafızları'nın duyurusunda, "İran silahlı kuvvetleri ikinci bir duyuruya kadar bölgeden düşman tarafa ve ortaklarına tek bir litre petrol ihracatına izin vermeyecektir" ifadelerine yer verildi.

''SAVAŞIN SONUNU BİZ BELİRLERİZ''

Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın neredeyse sona erdiği yönündeki iddiaları da hedef alındı. Devrim Muhafızları, "Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz. Bölgenin denklemleri ve gelecekteki durumu artık silahlı kuvvetlerimizin elinde. ABD güçleri savaşı sona erdirmeyecek." dedi.

TRUMP'TAN 'HÜRMÜZ BOĞAZI' UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vereceğini belirtti. Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin "kolayca yok edilebilecek hedefleri" vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu. Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini duyurmuştu.