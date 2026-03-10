Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'ın tehdidine karşı İran Devrim Muhafızları'ndan rest: Hürmüz Boğazı'ndan tek litre petrole izin yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Hürmüz Boğazı' uyarısına karşı İran Devrim Muhafızları Ordusu resti çekti. Ordu, 'Bir litre petrol ihracatına bile izin verilmeyeceğini' duyurdu. Ayrıca savaşın ne zaman biteceğine de ABD ve İSrail'in değil İran'ın karar vereceğini iletti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 13:31

Başkanı 'ın 'ın 'ndaki petrol akışının engellenesi durumunda '20 kat daha sert' karşılık verileceğini söyledi. Savaşın ise ne zaman biteceğine İsrail ile ortak karar vereceklerini ifade etti. Trump'ın bu sözleri üzerine İran Ordusu'ndan açıklama geldi.

Trump'ın tehdidine karşı İran Devrim Muhafızları'ndan rest: Hürmüz Boğazı'ndan tek litre petrole izin yok

0:00 125
HABERİN ÖZETİ

Trump'ın tehdidine karşı İran Devrim Muhafızları'ndan rest: Hürmüz Boğazı'ndan tek litre petrole izin yok

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını engellemesi durumunda '20 kat daha sert' karşılık vereceği uyarısına karşılık, İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail ile çatışmalar sürdüğü sürece Körfez'den petrol ihracatına izin vermeyeceğini ve savaşın sonunu kendilerinin belirleyeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını engellemesi durumunda ABD'nin İran'a '20 kat daha sert' karşılık vereceğini belirtti.
Trump, savaşın ne zaman biteceğine İsrail ile ortak karar vereceklerini ifade etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail ile süren çatışmalar devam ettiği sürece Körfez'den petrol ihracatına izin vermeyeceğini duyurdu.
Devrim Muhafızları, ikinci bir duyuruya kadar bölgeden düşman tarafa ve ortaklarına tek bir litre petrol ihracatına izin vermeyeceklerini belirtti.
Devrim Muhafızları, savaşın sonunu kendilerinin belirleyeceğini ve bölgenin denklemlerinin kendi ellerinde olduğunu vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Trump'ın tehdidine karşı İran Devrim Muhafızları'ndan rest: Hürmüz Boğazı'ndan tek litre petrole izin yok

Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail ile süren çatışmalar devam ettiği sürece Körfez'den petrol ihracatına izin vermeyeceğini belirtti. Tahran yönetimine bağlı silahlı kuvvetler, bölgedeki denklemlerin kendi ellerinde olduğunu vurguladı.

Trump'ın tehdidine karşı İran Devrim Muhafızları'ndan rest: Hürmüz Boğazı'ndan tek litre petrole izin yok

''BİR LİTRE BİLE PETROL İHRACATINA İZİN YOK''

İran medyasının yayınladığı Devrim Muhafızları'nın duyurusunda, "İran silahlı kuvvetleri ikinci bir duyuruya kadar bölgeden düşman tarafa ve ortaklarına tek bir litre petrol ihracatına izin vermeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın tehdidine karşı İran Devrim Muhafızları'ndan rest: Hürmüz Boğazı'ndan tek litre petrole izin yok

''SAVAŞIN SONUNU BİZ BELİRLERİZ''

Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın neredeyse sona erdiği yönündeki iddiaları da hedef alındı. Devrim Muhafızları, "Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz. Bölgenin denklemleri ve gelecekteki durumu artık silahlı kuvvetlerimizin elinde. ABD güçleri savaşı sona erdirmeyecek." dedi.

TRUMP'TAN 'HÜRMÜZ BOĞAZI' UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vereceğini belirtti. Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın tehdidine karşı İran Devrim Muhafızları'ndan rest: Hürmüz Boğazı'ndan tek litre petrole izin yok

İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin "kolayca yok edilebilecek hedefleri" vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu. Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.

Trump'ın tehdidine karşı İran Devrim Muhafızları'ndan rest: Hürmüz Boğazı'ndan tek litre petrole izin yok

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini duyurmuştu.

Trump'ın tehdidine karşı İran Devrim Muhafızları'ndan rest: Hürmüz Boğazı'ndan tek litre petrole izin yok
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savaş petrol fiyatlarını vurdu: Vietnam benzin tüketimini azaltmak için evden çalışmaya yönlendiriyor
ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#iran
#hürmüz boğazı
#devrim muhafızları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.