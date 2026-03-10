Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Savaş petrol fiyatlarını vurdu: Vietnam benzin tüketimini azaltmak için evden çalışmaya yönlendiriyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle artan petrol fiyatları ve enerji tedarikindeki kesintiler Vietnam'ı da vurdu. Hükümet, benzin tüketimini azaltmak için şirketleri, çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirmesini istedi.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarına karşı Tahran'ın çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef alması dengeleri değiştirdi. Orta Doğu'daki ateş, birçok ülkeye sıçradı ve enerji tedarikindeki kesintiler, artan ülkelere çeşitli önlemler aldırdı. da bu ülkelerden bir oldu. Hükümet, enerji ithalatında Orta Doğu'ya büyük ölçüde bağımlılığı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı.

HABERİN ÖZETİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Tahran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da artan gerilim ve enerji tedarikindeki kesintiler, enerji ithalatında Orta Doğu'ya bağımlı Vietnam'ı ciddi sıkıntılara sürükledi.
Vietnam hükümeti, enerji ithalatındaki Orta Doğu'ya bağımlılık nedeniyle işletmelerden mümkün olduğunca uzaktan çalışma uygulamasını teşvik etmelerini istedi.
Başkent Hanoi'de benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu, yetkililer paniğe kapılmamaları için stoklama ve spekülasyon yapmama çağrısı yaptı.
Vietnam Başbakanı, yakıt krizini hafifletmek için Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle görüşerek ham petrol ve yakıt tedarikini güvence altına almak için yeni anlaşmalar ele aldı.
Hükümet, krizle mücadele kapsamında akaryakıt ithalatındaki gümrük vergilerini nisan ayı sonuna kadar kaldırdı.
Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden olarak küresel enerji arzını tehdit ediyor.
Reuters'ın haberine göre, Vietnam'da seyahat ve ulaşım ihtiyacını azaltmak için işletmelerin mümkün olduğu durumlarda uzaktan çalışma uygulamasını teşvik etmesi istendi. Bu sayede yakıt tüketiminde azalma olacağı vurgulandı.

'STOK VE SPEKÜLASYON YAPMAYIN' UYARISI

Öte yandan Vietnam'ın başkenti Hanoi'de benzin istasyonları dolu taştı. İnsanlar arabaları ve motosikletleriyle istasyonlar önünde uzun kuyruklarda bekledi. Yetkililer yakıt arzındaki sıkıntının paniğe yol açmaması için işletmeleri ve vatandaşları yakıt stoklamamaya veya spekülasyon yapmamaya çağırdı.

VİETNAM'DAN HAM PETROL VE YAKIT TEDARİKİ İÇİN DİPLOMASİ

Vietnam Başbakanı Pham Minh Minh, yakıt krizini hafifletmek için dün Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle telefonda görüştü. Görüşmelerde Vietnam'ın ham petrol ve yakıt tedarikini güvence altına almak için yeni anlaşmalar ele alındı.

AKARYAKITTA GÜMRÜK VERGİLERİ KALDIRILDI

Öte yandan hükümet krizle mücadele kapsamında dün yeni bir karar alarak akaryakıt ithalatındaki gümrük vergilerini kaldırdı. Kararın nisan ayı sonuna kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

SAVAŞ KÜRESEL PİYASALARI TEHDİT EDİYOR

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın yakında bitebileceğini ima etmesiyle bir nebze yumuşasa da, küresel enerji arzına yönelik riskler devam ediyor.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı sivil ve askeri tüm gemi geçişlerine kapatmıştı. Bu durum petrol fiyatlarında arz endişeleriyle birlikte sert yükselişleri de beraberinde getirdi.

