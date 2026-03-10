ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarına karşı Tahran'ın çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef alması dengeleri değiştirdi. Orta Doğu'daki ateş, birçok ülkeye sıçradı ve enerji tedarikindeki kesintiler, artan petrol fiyatları ülkelere çeşitli önlemler aldırdı. Vietnam da bu ülkelerden bir oldu. Hükümet, enerji ithalatında Orta Doğu'ya büyük ölçüde bağımlılığı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı.

Savaş petrol fiyatlarını vurdu: Vietnam benzin tüketimini azaltmak için evden çalışmaya yönlendiriyor

Reuters'ın haberine göre, Vietnam'da seyahat ve ulaşım ihtiyacını azaltmak için işletmelerin mümkün olduğu durumlarda uzaktan çalışma uygulamasını teşvik etmesi istendi. Bu sayede yakıt tüketiminde azalma olacağı vurgulandı.

'STOK VE SPEKÜLASYON YAPMAYIN' UYARISI

Öte yandan Vietnam'ın başkenti Hanoi'de benzin istasyonları dolu taştı. İnsanlar arabaları ve motosikletleriyle istasyonlar önünde uzun kuyruklarda bekledi. Yetkililer yakıt arzındaki sıkıntının paniğe yol açmaması için işletmeleri ve vatandaşları yakıt stoklamamaya veya spekülasyon yapmamaya çağırdı.

VİETNAM'DAN HAM PETROL VE YAKIT TEDARİKİ İÇİN DİPLOMASİ

Vietnam Başbakanı Pham Minh Minh, yakıt krizini hafifletmek için dün Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle telefonda görüştü. Görüşmelerde Vietnam'ın ham petrol ve yakıt tedarikini güvence altına almak için yeni anlaşmalar ele alındı.

AKARYAKITTA GÜMRÜK VERGİLERİ KALDIRILDI

Öte yandan hükümet krizle mücadele kapsamında dün yeni bir karar alarak akaryakıt ithalatındaki gümrük vergilerini kaldırdı. Kararın nisan ayı sonuna kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

SAVAŞ KÜRESEL PİYASALARI TEHDİT EDİYOR

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın yakında bitebileceğini ima etmesiyle bir nebze yumuşasa da, küresel enerji arzına yönelik riskler devam ediyor.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı sivil ve askeri tüm gemi geçişlerine kapatmıştı. Bu durum petrol fiyatlarında arz endişeleriyle birlikte sert yükselişleri de beraberinde getirdi.