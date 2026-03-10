ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular

ABD ve İsrail'in saldırılarında, İran hem dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hem de çok sayıda üst düzey yöneticisini kaybetti. İran Devrim Muhafızları ise planlanmış acil durumları uygulayarak, savaşta strateji ve hedefleri kontrol altına aldı. Ayrıca İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in seçilmesinde de büyük payları da var.

''YARALILAR VE DAHA TEHLİKELİLER''

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Londra Ekonomi Okulu'ndan Fawaz Gerges, İran'ın gerçek bir varoluşsal mücadele verdiğini söyledi. Orta Doğu Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı ve İran siyaseti uzmanı Alex Vatanka ise bir benzetmeyle duruma açıklık getirdi ve ''"Kanayan bir hayvan gibiler; yaralılar ama bu yüzden her zamankinden daha tehlikeliler.'' dedi.

İran'ın benimsediği 'topyekün savaş' zihniyeti, İran'ın Körfez genelinde Katar'dan Suudi Arabistan'a kadar enerji merkezlerini hedef alan ve ekonomik aksaklıkları en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan, komşuları Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri için maliyetleri artırmayı ve Washington'ın siyasi iradesini test etmeyi hedefleyen saldırılarını tırmandırmasının ardındaki temel neden.

ABD VE İSRAİL'İ SİYASİ VE EKONOMİK OLARAK YIPRATACAK

ABD Başkanı Donald Turmp, savaşın ''İran yenilene kadar devam edeceğini'' söyledi. Fakat bu durumun uzun sürmeyeceğini belirtti. İran ise bu savaşı çok önceden öngördü ve Devrim Muhafızları çok katmanlı strateji geliştirdi. Ayrıca İran'ın kaybedecek bir şeyi kalmaması da savaşı uzun sürecek, rakiplerini siyasi ve ekonomik olarak yıpratmayı amaçlayan bir sürece götürüyor.

Carnegie Orta Doğu Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Mohannad Hage Ali'ye göre, savaşta kritik bir belirsizlik, Devrim Muhafızları'nın rakiplerine karşı stratejisinin omurgasını oluşturan füze harekatını ne kadar süreyle sürdürebileceğidir.

EKONOMİK BASKI ARTIYOR

ABD'li yetkililer ve Trump, İran'ın cephaneliğinin büyük bir kısmını yok ettiklerini söyleseler de bölgesel kaynaklar İran'ın savaş öncesi stokunun yarısından fazlasını hala elinde tutuyor olabileceğini belirtiyor. Bu tahmin doğru çıkarsa, İran birkaç hafta daha füze fırlatmaya devam edebilir; bu da hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomik baskının arttığı bir dönemde Washington için önemli bir zaman dilimi olabilir.

İran, enerji fiyatlarını yükselterek ve Batı ekonomilerine mali sıkıntı yayarak, ABD'nin geri adım atmasını sağlamayı umuyor. İlk işaretler ise özellikle ekonomik açıdan şimdiden hissedilmeye başlandı. Petrol fiyatları yükseliyor, benzin maliyetleri artıyor ve ekonomik krizin kasım ayındaki ara seçimlerle çakışmasıyla Washington'da siyasi huzursuzluk artıyor.

Londra Ekonomi Okulu'ndan Fawaz Gerges'e göre, bu baskı altında Trump, İran'ın dini liderinin öldürülmesini, İran'ın nükleer ve füze yeteneklerinin ve kilit askeri altyapısının imha edilmesini gerekçe göstererek zafer ilan edip yarıştan çekilmeye çalışabilir.

''HALK İRAN'IN PARÇALANMASINA HAZIR DEĞİL''

Öte yandan Tahran'daki bir kaynak, saldırılar nedeniyle gece gündüz pencerelerin sallandığını fakat hayatın devam ettiğini, dükkanların, bankaların açık olduğunu ve çoğu kişinin başkentten kaçmadığını anlattı.

Kaynak, "İnsanlar, İran'ın parçalanmasına hazır değil" dedi. Bu düşünce de şimdilik liderliğe kazandırıyor. Kaynak, rejimin uzun vadede ayakta kalıp kalmayacağını bilemediğini fakat bu durumun da kısa sürede gerçekleşmeyeceğini söyledi.