Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular

ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken İran bu dayanıklılık mücadelesinden başarıyla çıkacağını düşünüyor. ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı insansız hava araçları (İHA), füzeler, hayati enerji yollarına ket ve küresel piyasalar sayesinde ABD ve İsrail'i dize getireceğini düşünen İran'a göre bu savaş uzun da sürse Tahran pes eden taraf olmayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 11:13

ABD ve İsrail'in saldırılarında, İran hem dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hem de çok sayıda üst düzey yöneticisini kaybetti. İran Devrim Muhafızları ise planlanmış acil durumları uygulayarak, savaşta strateji ve hedefleri kontrol altına aldı. Ayrıca İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in seçilmesinde de büyük payları da var.

ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular

0:00 220
HABERİN ÖZETİ

ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla zor durumda kalan İran, Devrim Muhafızları'nın kontrolündeki çok katmanlı bir strateji ile ABD ve İsrail'i siyasi ve ekonomik olarak yıpratarak savaşı uzatmayı hedefliyor.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yöneticisi ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.
İran Devrim Muhafızları, planlanmış acil durumları uygulayarak savaşta strateji ve hedefleri kontrol altına aldı ve yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesinde pay sahibi oldu.
Uzmanlar, İran'ın 'kanayan bir hayvan gibi, yaralı ama her zamankinden daha tehlikeli' olduğunu belirtiyor.
İran, Körfez genelinde enerji merkezlerini hedef alarak ekonomik aksaklıkları en üst düzeye çıkarmayı ve ABD'nin siyasi iradesini test etmeyi amaçlıyor.
İran'ın kaybedecek bir şeyi kalmaması, rakiplerini siyasi ve ekonomik olarak yıpratmayı amaçlayan uzun sürecek bir sürece götürüyor.
ABD'li yetkililer İran'ın cephaneliğinin büyük bir kısmını yok ettiğini söylese de bölgesel kaynaklar İran'ın hala savaş öncesi stokunun yarısından fazlasını elinde tutuyor olabileceğini belirtiyor.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular

''YARALILAR VE DAHA TEHLİKELİLER''

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Londra Ekonomi Okulu'ndan Fawaz Gerges, İran'ın gerçek bir varoluşsal mücadele verdiğini söyledi. Orta Doğu Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı ve İran siyaseti uzmanı Alex Vatanka ise bir benzetmeyle duruma açıklık getirdi ve ''"Kanayan bir hayvan gibiler; yaralılar ama bu yüzden her zamankinden daha tehlikeliler.'' dedi.

ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular

İran'ın benimsediği 'topyekün savaş' zihniyeti, İran'ın Körfez genelinde Katar'dan Suudi Arabistan'a kadar enerji merkezlerini hedef alan ve ekonomik aksaklıkları en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan, komşuları Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri için maliyetleri artırmayı ve Washington'ın siyasi iradesini test etmeyi hedefleyen saldırılarını tırmandırmasının ardındaki temel neden.

ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular

ABD VE İSRAİL'İ SİYASİ VE EKONOMİK OLARAK YIPRATACAK

ABD Başkanı Donald Turmp, savaşın ''İran yenilene kadar devam edeceğini'' söyledi. Fakat bu durumun uzun sürmeyeceğini belirtti. İran ise bu savaşı çok önceden öngördü ve Devrim Muhafızları çok katmanlı strateji geliştirdi. Ayrıca İran'ın kaybedecek bir şeyi kalmaması da savaşı uzun sürecek, rakiplerini siyasi ve ekonomik olarak yıpratmayı amaçlayan bir sürece götürüyor.

ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular

Carnegie Orta Doğu Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Mohannad Hage Ali'ye göre, savaşta kritik bir belirsizlik, Devrim Muhafızları'nın rakiplerine karşı stratejisinin omurgasını oluşturan füze harekatını ne kadar süreyle sürdürebileceğidir.

ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular

EKONOMİK BASKI ARTIYOR

ABD'li yetkililer ve Trump, İran'ın cephaneliğinin büyük bir kısmını yok ettiklerini söyleseler de bölgesel kaynaklar İran'ın savaş öncesi stokunun yarısından fazlasını hala elinde tutuyor olabileceğini belirtiyor. Bu tahmin doğru çıkarsa, İran birkaç hafta daha füze fırlatmaya devam edebilir; bu da hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomik baskının arttığı bir dönemde Washington için önemli bir zaman dilimi olabilir.

ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular

İran, enerji fiyatlarını yükselterek ve Batı ekonomilerine mali sıkıntı yayarak, ABD'nin geri adım atmasını sağlamayı umuyor. İlk işaretler ise özellikle ekonomik açıdan şimdiden hissedilmeye başlandı. Petrol fiyatları yükseliyor, benzin maliyetleri artıyor ve ekonomik krizin kasım ayındaki ara seçimlerle çakışmasıyla Washington'da siyasi huzursuzluk artıyor.

Londra Ekonomi Okulu'ndan Fawaz Gerges'e göre, bu baskı altında Trump, İran'ın dini liderinin öldürülmesini, İran'ın nükleer ve füze yeteneklerinin ve kilit askeri altyapısının imha edilmesini gerekçe göstererek zafer ilan edip yarıştan çekilmeye çalışabilir.

ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular

''HALK İRAN'IN PARÇALANMASINA HAZIR DEĞİL''

Öte yandan Tahran'daki bir kaynak, saldırılar nedeniyle gece gündüz pencerelerin sallandığını fakat hayatın devam ettiğini, dükkanların, bankaların açık olduğunu ve çoğu kişinin başkentten kaçmadığını anlattı.

ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular

Kaynak, "İnsanlar, İran'ın parçalanmasına hazır değil" dedi. Bu düşünce de şimdilik liderliğe kazandırıyor. Kaynak, rejimin uzun vadede ayakta kalıp kalmayacağını bilemediğini fakat bu durumun da kısa sürede gerçekleşmeyeceğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney hedefte! ABD lideri Trump'tan çelişkili açıklamalar, İsrail'den suikast tehdidi
İran'dan Hürmüz Boğazı kararı! Trump tehdit etti: 20 kat daha sert vururuz
ETİKETLER
#İran Abd İsrail Devrim Muhafızları Orta Doğu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.