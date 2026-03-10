ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı sürerken, İran’dan Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran'dan Hürmüz Boğazı kararı! Trump tehdit etti: 20 kat daha sert vururuz ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran'dan Hürmüz Boğazı'na ilişkin geçişler konusunda dikkat çeken açıklamalar ve ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik sert uyarılar geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, herhangi bir Arap veya Avrupa ülkesinin İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı etmesi halinde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde tam serbestlik sağlanacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durdurmaya yönelik herhangi bir adım atması durumunda, ABD'nin geçmişte aldığı darbelerden 20 kat daha sert vuracağını belirtti. Trump, petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla bazı ülkelere yönelik petrol yaptırımlarını kaldıracağını ifade etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari daha önce Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıklamıştı. Ancak, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutan Yardımcısı Kiyomers Haydari, Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını ve uluslararası protokollere uyan gemilerin seyirlerine devam ettiğini belirtmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Herhangi bir Arap veya Avrupa ülkesi İsrail ve ABD büyükelçilerini topraklarından sınır dışı ederse, yarından itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunda tam serbestliğe sahip olacaktır" denildi.

TRUMP: 20 KAT DAHA SERT VURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı’ndaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İran yönetimini uyaran Trump, "İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden 20 kat daha sert bir şekilde vurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde İran’ın yeniden inşasını zorlaştıracak hedefleri de vuracaklarını belirten Trump, "Ölüm, ateş ve öfke onların üzerine çökecek. Ama umarım ve dua ediyorum ki bu olmaz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Bu, ABD’nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir. Umarım bu, büyük takdir görecek bir jest olur" dedi.

PETROL YAPTIRIMLARI KALDIRILDI

Öte yandan Donald Trump, bazı ülkelere yönelik petrol yaptırımları bulunduğunu anımsatarak, "Fiyatları düşürmek için petrolle ilgili bazı yaptırımları da kaldırıyoruz. (Hürmüz) Boğaz açılana kadar yaptırımları kaldıracağız. Sonra kim bilir, belki de yaptırım uygulamamız gerekmeyecek." dedi.

Kaldırılacak yaptırımlara dair sorulan soru üzerine Trump, petrol fiyatlarını düşük tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, fiyatların yapay olarak yükseldiğini kaydetti.

HÜRMÜZ'DEN GEÇİŞLERE İRAN FRENİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 3 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını ifade etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutan Yardımcısı Kiyomers Haydari, 5 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını iddia ederek, uluslararası protokollere uyan gemilerin seyirlerine devam ettiğini ileri sürmüştü.