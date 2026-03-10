Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Donald Trump: İran tamamen yenilene kadar durmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer ve füze kapasitesinin yanı sıra donanmasını yok ettiklerini savundu. Kesin bir yenilgiye uğratana kadar durmayacaklarını belirten Trump "savaşın çok yakında sona ereceğini" söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Donald Trump: İran tamamen yenilene kadar durmayacağız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 01:27
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 02:01

ABD Başkanı , Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde düzenlenen ve Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerini bir araya getiren yıllık buluşmaya katıldı. savaşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Trump, tüm dünyada krize yol açan petrol fiyatlarına da değindi.

Donald Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Nükleer silah elde etmek istiyorlardı. Daha önce ortadan kaldırdığımız tesislere geri dönemediler ama farklı bir tesis üzerinde çalışıyorlardı. Bu süreci başlattılar. Granitin altında hızlı bir şekilde balistik füzeleri de inşa etmeye çalıştılar. Çok sayıda füzeleri var. Başarısızlar, çünkü şu ana kadar neredeyse hepsini havada engellemeyi başardık.

Donald Trump: İran tamamen yenilene kadar durmayacağız

"İRAN'IN KOMŞULARINA SALDIRMASI APTALCA"

Bunu yapmasaydık bize saldırabilirlerdi. Aptalca bir şey yaptılar, kendi komşularına saldırdılar. Çoğunlukla tarafsızlar, en azından dahil olmayacaklardı. Bunun tam tersi etkisi oldu. Artık komşuları bizim tarafımıza geldi. Mesela Suudi Arabistan, BAE, Katar.

"ÇOK DAHA SERT VURACAĞIZ"

2015'te İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söylemiştim, bugün bu sözümü tutuyorum. O zaman da tehditlerdi, şu an daha büyük bir tehditler ama artık tehdit olamayacaklar. Dünyaya yakıt akışının engellenmesine, tankerlerin petrol taşımasını engellemelerine izin vermeyeceğim. Çok daha sert şekilde vurulacaklar. Kolay hedefleri ortadan kaldırdık, bir daha geri dönüşü olmayacak. Uzun vadede petrol arzı çok daha güvenli olacak İran tehdidi olmadan, Hürmüz Boğazı çok daha güvenli olacak.

Donald Trump: İran tamamen yenilene kadar durmayacağız

"PETROL FİYATLARI DAHA DA DÜŞECEK"

Gemilerinin çoğu denizin dibine battı. Onları öyle sert vuracağız ki bir daha geri dönüşleri mümkün olmayacak. Petrol ve doğal gaz fiyatları Amerikan aileleri için düşecek. Kısa vadeli bir durumdu artış. Körfez'deki tankerlere siyasi risk sigortası yapacağız. Fiyatlar çok daha düşecek. Diğer ülkeler daha çok etkileniyor krizden. İhtiyacımız olandan daha fazla petrol ve doğal gazımız var. Ama dünyanın geri kalanına adaletsiz bir durum. Çin mesela. Yakın zamanda Çin'e de gideceğim. Dünyayı koruyoruz aslında. Gerekirse tankerlere eskortluk edeceğiz. Eğer mayın oyunu oynarlarsa daha önce görmedikleri bir düzeyde vuracağız.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump konuştu petrol düştü: 119 dolarlık zirveden 87 dolara keskin dönüş

"BİZ VURMASAK İRAN İSRAİL'İ YOK EDECEKTİ"

Eğer biz onları vurmasaydık Orta Doğu'yu alacaklardı. Bu füzeler Orta Doğu'daki ülkelere yönelmişti. İsrail'i yok edeceklerdi. Bu yüzden bunu iyi bir zamanlamayla durdurduk. Yakın zamanda da bitecek. Yeniden başlarlarsa daha da sert vururuz. İran, tamamen ve kesin bir şekilde yenilgiye uğratılana kadar durmayacağız.

"PUTİN İLE ZELENSKİY BİRBİRLERİNDEN NEFRET EDİYOR"

Putin ile çok iyi bir konuşma gerçekleştirdim. Ukrayna hakkında konuştum. Zelenskiy ve Putin arasında çok büyük bir nefret var. Bir araya gelemeyecekler gibi gözüküyor ama bence iyi bir görüşme yaptık. Orta Doğu'yu da konuştuk ama Ukrayna savaşını bitirirse daha fazla yardımcı olabileceğini söyledim.

Donald Trump: İran tamamen yenilene kadar durmayacağız

"PUTİN, İRAN OPERASYONUNDAN ÇOK ETKİLENDİ"

Dünyanın en iyi ordusuna, generallerine sahibiz. Bunu başkan Putin'le de konuşmuştuk, çok etkilenmişti. Bizim askeri başarımız benzeri görülmemiş bir durum. İran'ı vurmasaydık bir ay içinde nükleer silahları olurdu."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump İran'ın üç gücünü çökerttiğini söyledi: 'Savaş büyük ölçüde bitti' Putin ile kritik görüşme
ETİKETLER
#donald trump
#iran
#nükleer silahlar
#Balistik Füzeler
#Askeri Başarı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.