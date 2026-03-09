Trump İran'ın üç gücünü çökerttiğini söyledi: 'Savaş büyük ölçüde bitti' Putin ile kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump , Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı İran ve Ukrayna konulu görüşme yaptı. Trump görüşme sonrası CBS kanalına yaptığı açıklamada İran savaşının büyük oranda bittiğini duyurdu.

Trump, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları, iletişim sistemleri ve hava kuvvetleri yok" dedi.

Ayrıntılar geliyor....