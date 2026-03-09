Pezeşkiyan'dan Türkiye'yi hedef alan füze için açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklif sundu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran üzerinden ikinci defa Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin etkisiz hale getirilmesinin ardından Türkiye İran'a yönelik tepkisini gösterdi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bu konuda bir görüşme gerçekleştirdi. Pezeşkiyan Türkiye'yi hedef alan füzeler için İran'ın komşularıyla arasının bozulması için İsrail ve ABD'yi sorumlu tutarken; Erdoğan'a inceleme ekibi kurulması teklifi sundu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaların ortadan kaldırılması için iki ülkenin ortak bir inceleme ekibi kurabileceğini belirtti.
Pezeşkiyan görüşmede, İsrail ve ABD’nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve onlara bağlı medya organlarının İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya attığını belirtti.