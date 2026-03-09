Menü Kapat
Gündem
Pezeşkiyan'dan Türkiye'yi hedef alan füze için açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklif sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin hava sahasına giren balistik füzeye ilişkin olarak Pezeşkiyan İsrail ve ABD'yi işaret ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a inceleme ekibi kurma teklifinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
09.03.2026
saat ikonu 23:15
09.03.2026
saat ikonu 23:31

İran üzerinden ikinci defa Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin etkisiz hale getirilmesinin ardından Türkiye İran'a yönelik tepkisini gösterdi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bu konuda bir görüşme gerçekleştirdi. Pezeşkiyan Türkiye'yi hedef alan füzeler için İran'ın komşularıyla arasının bozulması için İsrail ve ABD'yi sorumlu tutarken; Erdoğan'a inceleme ekibi kurulması teklifi sundu.

İran üzerinden Türkiye hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik füzenin etkisiz hale getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüştü.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye'yi hedef alan füzeler için İsrail ve ABD'yi komşularıyla İran arasının bozulması için sorumlu tuttu.
Pezeşkiyan, Türkiye ile İran arasında ortak bir inceleme ekibi kurulması teklifinde bulundu.
Pezeşkiyan, İran'ın Türkiye'ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddiaların İsrail ve ABD'ye bağlı medya organları tarafından ortaya atıldığını belirtti.
"İNCELEME EKİBİ KURALIM"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaların ortadan kaldırılması için iki ülkenin ortak bir inceleme ekibi kurabileceğini belirtti.

Pezeşkiyan görüşmede, İsrail ve ABD’nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve onlara bağlı medya organlarının İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya attığını belirtti.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
İran'ın misilleme füzesine ait kalıntı ortaya çıktı
ETİKETLER
#Gündem
