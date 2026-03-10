Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Trump konuştu petrol düştü: 119 dolarlık zirveden 87 dolara keskin dönüş

Küresel enerji piyasalarında son 24 saatte tarihi bir dalgalanma yaşandı. Stratejik sahalara saldırılar ve Hürmüz Boğazı kriziyle 119,5 dolara fırlayan Brent petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Savaş büyük ölçüde bitti" açıklamasının ardından 87 dolar seviyesine kadar geriledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump konuştu petrol düştü: 119 dolarlık zirveden 87 dolara keskin dönüş
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 00:39

Dünya ekonomisi, Orta Doğu’dan gelen çatışma haberleriyle bir günde yüzde 30’luk fiyat artışına sahne olan dev bir enerji kriziyle sarsıldı. İsrail ve İran arasındaki gerilimin petrol sahalarına İHA saldırılarıyla sıçraması, Brent petrolü 2022 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası en yüksek seviye olan 119,5 dolara taşıdı.

18 YILIN ZİRVESİNDEN SERT DÜŞÜŞ

Piyasada oluşan "arz güvenliği" endişesi, küresel ekonomiyi resesyon korkusuna iterken, G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini açma planları fiyatları bir miktar frenledi. Ancak piyasayı asıl rahatlatan hamle Washington’dan geldi.

TRUMP’IN MESAJI PİYASAYI SAKİNLEŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarındaki yükselişin "geçici" olduğunu vurgulamasıyla başlayan düşüş dalgası, Trump'ın son açıklamasıyla tarihi bir geri çekilmeye dönüştü. Trump’ın; "Savaş büyük ölçüde bitti" şeklindeki mesajı, spekülatif fiyat balonunun sönmesini sağladı. Bu açıklamanın hemen ardından Brent petrol, 100-105 dolar bandını da kırarak 87 dolar seviyelerine kadar çekildi.

Trump konuştu petrol düştü: 119 dolarlık zirveden 87 dolara keskin dönüş
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump İran'ın üç gücünü çökerttiğini söyledi: 'Savaş büyük ölçüde bitti' Putin ile kritik görüşme
Trump’tan Avustralya’ya iltica çağrısı: "İranlı kadın futbolcuları ölüme göndermeyin"
ETİKETLER
#petrol fiyatları
#enerji krizi
#Orta Doğu Çatışması
#Trump Açıklaması
#Resesyon Korkusu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.