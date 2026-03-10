Trump konuştu petrol düştü: 119 dolarlık zirveden 87 dolara keskin dönüş

Dünya ekonomisi, Orta Doğu’dan gelen çatışma haberleriyle bir günde yüzde 30’luk fiyat artışına sahne olan dev bir enerji kriziyle sarsıldı. İsrail ve İran arasındaki gerilimin petrol sahalarına İHA saldırılarıyla sıçraması, Brent petrolü 2022 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası en yüksek seviye olan 119,5 dolara taşıdı.

18 YILIN ZİRVESİNDEN SERT DÜŞÜŞ

Piyasada oluşan "arz güvenliği" endişesi, küresel ekonomiyi resesyon korkusuna iterken, G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini açma planları fiyatları bir miktar frenledi. Ancak piyasayı asıl rahatlatan hamle Washington’dan geldi.

TRUMP’IN MESAJI PİYASAYI SAKİNLEŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarındaki yükselişin "geçici" olduğunu vurgulamasıyla başlayan düşüş dalgası, Trump'ın son açıklamasıyla tarihi bir geri çekilmeye dönüştü. Trump’ın; "Savaş büyük ölçüde bitti" şeklindeki mesajı, spekülatif fiyat balonunun sönmesini sağladı. Bu açıklamanın hemen ardından Brent petrol, 100-105 dolar bandını da kırarak 87 dolar seviyelerine kadar çekildi.