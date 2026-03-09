Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Trump’tan Avustralya’ya iltica çağrısı: "İranlı kadın futbolcuları ölüme göndermeyin"

Asya Kupası elemelerinde milli marşı söylemedikleri gerekçesiyle ülkelerinde "hain" ilan edilen İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları için ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi. Avustralya hükümetine baskı yapan Trump, "Siz kabul etmezseniz biz edeceğiz" diyerek oyuncuların İran'a iadesine karşı çıktı.

Trump'tan Avustralya'ya iltica çağrısı:
ABD Başkanı , İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları için devreye girdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakanı Anthony Albanese’e çağrıda bulunarak, Asya Kupası elemeleri için Avustralya’da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica hakkı vermesini istedi. Trump, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Bunu yapmayın Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecek" dedi.

Trump’tan Avustralya’ya iltica çağrısı: "İranlı kadın futbolcuları ölüme göndermeyin"

HAİN OLARAK İLAN EDİLDİLER

İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, İran devlet televizyonu tarafından 2 Mart'ta Güney Kore ile oynadıkları maç öncesinde milli marşı söylemedikleri için "hain" olarak ilan edilmişti. Üç gün sonra takım, Avustralya'ya karşı oynayacakları ikinci maç öncesinde milli marşı söylemiş ve selam vermişti. Takım, dün ise Filipinler'e 2-0 yenilerek turnuvadan elenmişti. İran'a geri gönderilip orada kötü muameleye maruz kalacakları düşünülen takımın İran’a geri gönderilmemesi için Avustralya hükümetine yönelik baskı başlatılmıştı. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, takım oyuncularına iltica hakkı verilip verilmeyeceğine dair bir soruya, hükümetin "gizlilik nedenleriyle bireysel durumlara giremeyeceğini" belirtmişti.

Avustralya basını ise takımın 5 oyuncusunun "kaçtığını" ve şu anda Avustralya Federal Polisi'nin koruması altında olduklarını ve hükümetten yardım istediklerini bildirdi.

