 Berrak Arıcan Baş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile İran'a yönelik ortak saldırılarının amacını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile İran'a ortak düzenlenen saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Rubio, İran'ın füze stokunun azaldığını söyledi ve saldırıların amacına dair açıklamalarda bulundu. Ayrıca İran'ın misilleme saldırılarıyla 'dünyayı rehin almaya çalıştığını' söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
16:36
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
17:12

, İsrail ile ortak yürüttükleri, İran'a yönelik saldırıların 10. gününde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Rubio, İran'ın füze stoklarının azaldığını söyledi ve komşu ülkelere saldırılara dikkat çekti. Misyonlarının, İran'ın füzelerini imha etmek olduğunu söyleyen Rubio, hedeflerine ulaştıklarında dünyanın daha güvenli bir yer olacağını öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile İran'a yönelik ortak saldırılarının amacını açıkladı

HABERİN ÖZETİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile İran'a yönelik ortak saldırılarının amacını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile birlikte yürüttükleri İran'a yönelik saldırıların 10. gününde, İran'ın füze stoklarının azaldığını ve misyonlarının füze fırlatma kabiliyetini ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın füze stoklarının azaldığını ve komşu ülkelere saldırılarına dikkat çekti.
Rubio, misyonlarının İran'ın füzelerini imha etmek olduğunu ve hedeflerine ulaştıklarında dünyanın daha güvenli bir yer olacağını öne sürdü.
Amaçlarının İran'ın füze fırlatma kabiliyetini ortadan kaldırmak, füzelerini, fırlatma rampalarını, üretim fabrikalarını ve donanmalarını imha etmek olduğunu belirtti.
Rubio, İran'ı misilleme saldırılarıyla dünyayı 'rehine almakla' suçladı.
İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile İran'a yönelik ortak saldırılarının amacını açıkladı

İran'a yönelik saldırı amaçlarına dair de açıklamalarda bulunan Rubio şu ifadeleri kullandı:

''Bu misyonun hedefleri açık ve dünyanın en büyük ordusunun bu operasyonda yer almasının nedenini Amerikan halkına hatırlatmaya devam etmek önemlidir. Amaç, bu rejimin füze fırlatma kabiliyetini ortadan kaldırmak; füzelerini ve fırlatma rampalarını imha etmek, bu füzeleri üreten fabrikaları yok etmek ve donanmalarını ortadan kaldırmaktır.''

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile İran'a yönelik ortak saldırılarının amacını açıkladı

''DÜNYAYI REHİN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR''

Bakan Rubio, İran'ı misilleme saldırılarıyla dünyayı "rehine almakla" suçladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş hedeflerine doğru ilerlediği konusunda ısrar etti.

Rubio, "Bence şu anda hepimiz bu dinci rejimin bölgeye ve dünyaya yönelik oluşturduğu tehdidi görüyoruz. Dünyayı rehin almaya çalışıyorlar" dedi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile İran'a yönelik ortak saldırılarının amacını açıkladı

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile İran'a yönelik ortak saldırılarının amacını açıkladı

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

