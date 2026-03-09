Menü Kapat
İran Türkiye'ye füze mi attı, füzeyi kim düşürdü? MSB ve NATO'dan açıklama geldi

İran Türkiye son dakika haberleri, Gaziantep’e düşen füze son dakika haberi ile yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girmesi üzerine NATO hava ve füze savunma unsurlarının devreye girdiğini duyurdu. Doğu Akdeniz’de konuşlu savunma unsurları tarafından havada imha edilen mühimmatın bazı parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştüğü açıklandı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Türkiye, hava sahasına yönelik tehditlere karşı gerekli adımların kararlılıkla atılacağını vurgulayan açıklamalar yaptı. İran Türkiye’ye füze mi attı? İşte Türkiye İran son dakika füze haberi…

İran Türkiye'ye füze mi attı, füzeyi kim düşürdü? MSB ve NATO'dan açıklama geldi
09.03.2026
09.03.2026
09.03.2026

Milli Savunma Bakanlığı, ’dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girmesi üzerine hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. NATO unsurlarının müdahalesiyle imha edilen mühimmatın parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştüğü bildirildi. İşte İran Türkiye son dakika son durum…

İran Türkiye'ye füze mi attı, füzeyi kim düşürdü? MSB ve NATO'dan açıklama geldi

TÜRKİYE İRAN SON DAKİKA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiğinin tespit edilmesi üzerine NATO’nun Doğu Akdeniz’de konuşlu hava ve füze savunma unsurlarının harekete geçtiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu mühimmatın havada etkisiz hale getirildiği ve bazı parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştüğü bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmediğini açıkladı.

İran Türkiye'ye füze mi attı, füzeyi kim düşürdü? MSB ve NATO'dan açıklama geldi

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda Türkiye’nin bölgesel istikrara ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği vurgulandı. Bununla birlikte Türkiye’nin topraklarına ve hava sahasına yönelen tehditlere karşı gerekli adımların kararlılıkla ve tereddüt edilmeden atılacağı ifade edildi. Açıklamada, Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin tüm tarafların yararına olduğu da belirtildi.

İran Türkiye'ye füze mi attı, füzeyi kim düşürdü? MSB ve NATO'dan açıklama geldi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İRAN TÜRKİYE'YE FÜZE Mİ ATTI?

Olayla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan geldi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’dan ateşlenip Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin Gaziantep’in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından angaje edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, olay sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bilgisi verildi.

İran Türkiye'ye füze mi attı, füzeyi kim düşürdü? MSB ve NATO'dan açıklama geldi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran’dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhâl devreye alınmıştır. Bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Türkiye’nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir.

Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz."

İRAN FÜZESİNİ KİM DÜŞÜRDÜ?

NATO cephesinden de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye’ye doğru yönelen füzenin NATO unsurları tarafından engellendiğini açıkladı. Hart, NATO’nun müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

İran Türkiye'ye füze mi attı, füzeyi kim düşürdü? MSB ve NATO'dan açıklama geldi

Açıklamada, NATO’nun Türkiye’ye doğru gelen füzelere karşı daha önce de müdahalede bulunduğu hatırlatıldı. İttifakın savunma mekanizmalarının aktif şekilde görev yaptığı ve müttefik ülkelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli müdahalelerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

#Politika
#Dünya
#iran
#Aktüel
