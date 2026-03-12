Akaryakıt fiyatına çifte indirim! İşte 12 Mart 2026 Perşembe güncel benzin, motorin LPG fiyatları...

Eşel Mobil Sistemi’nin devreye girmesiyle birlikte, yapılan indirimin tamamı etiketlere yansımayacak; bir kısmı devlet tarafından vergi payı olarak karşılanacak.

Yani benzine toplamda 3 TL indirim yapıldı. Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirimin sadece 75 kuruşu pompa fiyatlarına geçecek, geri kalan kısım vergi için ayrılacak.

Motorin fiyatında ise toplamda 4 TL 58 kuruş indirim yapıldı. Ancak bu indirim 1 TL 15 kuruş olarak tabelaya yansıyacak.

