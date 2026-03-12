Akaryakıt fiyatına çifte indirim! İşte 12 Mart 2026 Perşembe güncel benzin, motorin LPG fiyatları...

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Yeni haftada hemen her gün yukarı yönlü fiyat değişiklikleri yaşayan akaryakıta perşembe günü indirim geliyor.
Eşel Mobil Sistemi’nin devreye girmesiyle birlikte, yapılan indirimin tamamı etiketlere yansımayacak; bir kısmı devlet tarafından vergi payı olarak karşılanacak.
Yani benzine toplamda 3 TL indirim yapıldı. Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirimin sadece 75 kuruşu pompa fiyatlarına geçecek, geri kalan kısım vergi için ayrılacak.
Motorin fiyatında ise toplamda 4 TL 58 kuruş indirim yapıldı. Ancak bu indirim 1 TL 15 kuruş olarak tabelaya yansıyacak.
28 Şubat’ta başlayan ve halen devam eden ABD/İsrail-İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının dalgalı seyri devam ediyor.
Öte yandan eşel mobil sistemiyle Türkiye’de fiyatlar dengelenmeye çalışılıyor. 5 Mart’ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek akaryakıt fiyatlarındaki artışın yüzde 75’inin vergilerden karşılandığını duyurmuştu.
12 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruşluk indirim geldi.
Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle indirim benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş olarak yansıdı.
Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt (litre) fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 60.39 TL
Motorin litre fiyatı: 64.16 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
Benzin litre fiyatı: 60.23 TL
Motorin litre fiyatı: 64.00 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 61.35 TL
Motorin litre fiyatı: 65.27 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
Benzin litre fiyatı: 61.63 TL
Motorin litre fiyatı: 65.55 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanıyor. Buna bağlı KDV’den de vazgeçiliyor.
Örneğin zammın 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 liraysa vergiden karşılanacak.