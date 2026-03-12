Menü Kapat
10°
Akaryakıt fiyatına çifte indirim! İşte 12 Mart 2026 Perşembe güncel benzin, motorin LPG fiyatları...

Mart 12, 2026 09:46
1
Petrol fiyatları

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Yeni haftada hemen her gün yukarı yönlü fiyat değişiklikleri yaşayan akaryakıta perşembe günü indirim geliyor.
 

2
eşel mobil sistemi

Eşel Mobil Sistemi’nin devreye girmesiyle birlikte, yapılan indirimin tamamı etiketlere yansımayacak; bir kısmı devlet tarafından vergi payı olarak karşılanacak.

Yani benzine toplamda 3 TL indirim yapıldı. Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirimin sadece 75 kuruşu pompa fiyatlarına geçecek, geri kalan kısım vergi için ayrılacak.

Motorin fiyatında ise toplamda 4 TL 58 kuruş indirim yapıldı. Ancak bu indirim 1 TL 15 kuruş olarak tabelaya yansıyacak.
 

3
PETROL FİYATLARI

PETROL FİYATLARI YÖN ARIYOR

28 Şubat’ta başlayan ve halen devam eden ABD/İsrail-İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının dalgalı seyri devam ediyor.

 

4
eşel mobil sistemi

Öte yandan eşel mobil sistemiyle Türkiye’de fiyatlar dengelenmeye çalışılıyor. 5 Mart’ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek akaryakıt fiyatlarındaki artışın yüzde 75’inin vergilerden karşılandığını duyurmuştu.
 

5
AKARYAKITA İKİ İNDİRİM BİRDEN

AKARYAKITA İKİ İNDİRİM BİRDEN

12 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruşluk indirim geldi.

 

6
Eşel mobil sistemi

Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle indirim benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş olarak yansıdı.

 

7
12 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

12 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt (litre) fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 60.39 TL

Motorin litre fiyatı: 64.16 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL
 

8
İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 60.23 TL

Motorin litre fiyatı: 64.00 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL
 

9
Ankara benzin fiyatları

Ankara

Benzin litre fiyatı: 61.35 TL

Motorin litre fiyatı: 65.27 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL
 

10
İzmir benzin fiyatları

İzmir benzin fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.63 TL

Motorin litre fiyatı: 65.55 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL
 

11
EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanıyor. Buna bağlı KDV’den de vazgeçiliyor.
 

12
benzin zammı

Örneğin zammın 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 liraysa vergiden karşılanacak.

