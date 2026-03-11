Yaren leylek eşi Nazlı'ya kavuştu: Bursa'dan sevindiren haber

Kategoriler
Yaren leyleğin eşi Nazlı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'ne ulaştı.
Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına bu yıl erken geldi.
Yaren leyleğin eşi "Nazlı" da göç yolculuğunu tamamlayarak aynı yuvaya kondu.
Yaren ve Nazlı'nın yuvası, yarenleylek.com adresinden 24 saat izlenebiliyor.