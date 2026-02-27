Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Murat Makas

Yaren leylek sevinci! Milyonların beklediği buluşma 15. yılda gerçekleşti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Leylek köyü'nde merakla beklenen buluşma gerçekleşti. Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin buluşması görüntülendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
13:51
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
14:04

'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde (Leylek köyü), balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlünde taht kuran Yaren leyleğin sevinci yaşanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Yaren leylek sevinci! Milyonların beklediği buluşma 15. yılda gerçekleşti

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Ünlü dostluk hikayesinin kahramanı Yaren leylek, Bursa'nın Eskikarağaç Mahallesi'ne gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile 15. kez bir araya geldi.
Yaren leylek, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Mahallesi'ne (Leylek köyü) ulaştı.
Leylek, balıkçı Adem Yılmaz ile 15. kez buluşarak dostluklarını sürdürdü.
Yaren'in eşi, kendisinden daha erken bir tarihte yuvaya gelmişti.
Leyleğin gelişi, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

YAREN LEYLEĞİN EŞİ GELMİŞTİ

Yaren leyleğin eşi Leylek köyündeki yuvaya gelmişti. 15'inci kez Yaren ile buluşmayı hayal eden balıkçı Adem Yılmaz, "Çok özledim onu, gözüm yollarda. En erken 28 Şubat'ta gelmişti. Eşi bu kez daha erken geldi" demişti.

Yaren leylek sevinci! Milyonların beklediği buluşma 15. yılda gerçekleşti

15 yıl önce başlayan dostluğun hikayesi romanlara, belgesel ve filmlere konu olmuştu. Doğaseverlerin ve Adem amcanın şubat ayının sonunda yolunu gözlediği Yaren leylek geçen yıl 15 Mart'ta, eşi ise 2 gün önce yuvaya gelmişti.

Yaren leylek sevinci! Milyonların beklediği buluşma 15. yılda gerçekleşti

YAREN LEYLEK SEVİNCİ

Yaren leylek balıkçı Adem Yılmaz ile buluştu. Dün Adem Yılmaz'ın kapısının önüne gelen leylek objektiflere takıldı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş görüntüleri servis etti.

Yaren leylek sevinci! Milyonların beklediği buluşma 15. yılda gerçekleşti
Milyonların gönlüne dokunmuştu! Köyde heyecanlı bekleyiş: Yaren leyleğin eşi geldi
ETİKETLER
#bursa
#Yaren leylek
#Adem Yılmaz
#Leylek Koyu
#Eskikarağaç
#Yaşam
