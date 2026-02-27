Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde (Leylek köyü), balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlünde taht kuran Yaren leyleğin sevinci yaşanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yaren leylek sevinci! Milyonların beklediği buluşma 15. yılda gerçekleşti Ünlü dostluk hikayesinin kahramanı Yaren leylek, Bursa'nın Eskikarağaç Mahallesi'ne gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile 15. kez bir araya geldi. Yaren leylek, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Mahallesi'ne (Leylek köyü) ulaştı. Leylek, balıkçı Adem Yılmaz ile 15. kez buluşarak dostluklarını sürdürdü. Yaren'in eşi, kendisinden daha erken bir tarihte yuvaya gelmişti. Leyleğin gelişi, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

YAREN LEYLEĞİN EŞİ GELMİŞTİ

Yaren leyleğin eşi Leylek köyündeki yuvaya gelmişti. 15'inci kez Yaren ile buluşmayı hayal eden balıkçı Adem Yılmaz, "Çok özledim onu, gözüm yollarda. En erken 28 Şubat'ta gelmişti. Eşi bu kez daha erken geldi" demişti.

15 yıl önce başlayan dostluğun hikayesi romanlara, belgesel ve filmlere konu olmuştu. Doğaseverlerin ve Adem amcanın şubat ayının sonunda yolunu gözlediği Yaren leylek geçen yıl 15 Mart'ta, eşi ise 2 gün önce yuvaya gelmişti.

YAREN LEYLEK SEVİNCİ

Yaren leylek balıkçı Adem Yılmaz ile buluştu. Dün Adem Yılmaz'ın kapısının önüne gelen leylek objektiflere takıldı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş görüntüleri servis etti.