Yaren leylek sevinci! Milyonların beklediği buluşma 15. yılda gerçekleşti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde (Leylek köyü), balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlünde taht kuran Yaren leyleğin sevinci yaşanıyor.
Yaren leyleğin eşi Leylek köyündeki yuvaya gelmişti. 15'inci kez Yaren ile buluşmayı hayal eden balıkçı Adem Yılmaz, "Çok özledim onu, gözüm yollarda. En erken 28 Şubat'ta gelmişti. Eşi bu kez daha erken geldi" demişti.
15 yıl önce başlayan dostluğun hikayesi romanlara, belgesel ve filmlere konu olmuştu. Doğaseverlerin ve Adem amcanın şubat ayının sonunda yolunu gözlediği Yaren leylek geçen yıl 15 Mart'ta, eşi ise 2 gün önce yuvaya gelmişti.
Yaren leylek balıkçı Adem Yılmaz ile buluştu. Dün Adem Yılmaz'ın kapısının önüne gelen leylek objektiflere takıldı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş görüntüleri servis etti.